Albin Grewe har hamnat på disciplinnämndens bord – igen. För tredje gången denna säsong har Djurgårdsforwarden anmälts till nämnden. Detta efter gårdagens matchstraff mot Mora.

Via sin hemsida meddelar Hockeyallsvenskan att Djurgårdens forward Albin Grewe anmälts till disciplinnämnden för den checking from behind på JVM-aktuelle Jakob Norén som Grewe delade ut i gårdagens match.

Grewe fick matchstraff för tacklingen och hamnar nu på disciplinnämndens bord för tredje gången den här säsongen. Tidigare har Djurgårdsforwarden anmälts för en skallning samt för det slagsmål som utbröt efter matchen mot BIK Karlskoga i november.

Albin Grewe friades från anmälan om skallning, då det bedömdes vara en olycka, medan han fick tre matchers avstängning på grund av bråket efter matchen mot BIK Karlskoga.

Jakob Norén kunde spela vidare efter smällen från Grewe och fick se sitt Mora besegra Djurgården med 2–1 efter förlängning.

"Respektlös tackling" ❌ Albin Grewe åkte på matchstraff efter den här tacklingen på JVM-backen Jacob Norén. pic.twitter.com/9Xvx6Ekgpk — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) December 6, 2023

