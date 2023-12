ANNONS

Elias Pettersson gör succé, precis som Vancouver Canucks, men har utgående kontrakt och det är oklart om han blir kvar i klubben. För hockeysverige.se ger Viaplays Mattias Norström sin syn på Vancouvers succé och Petterssons ovissa framtid.

– Chicago skulle kunna vara ett alternativ, spår Norström.

Vancouver är enligt många NHL:s överraskningslag så här långt. Just nu är laget femte bästa i ligan. Under säsongen har fyra svenskar spelat i laget. Elias Pettersson är poängbäst bland svenskarna med tio mål och totalt 32 poäng på 25 matcher. Nils Höglander har svarat för sju mål och totalt tio poäng på 23 matcher. Nils Åman har spelar fem matcher och har svarat för två assist. Dessutom har Linus Karlsson spelat två matcher.

– Egentligen var Vancouvers förra säsong en besvikelse och med en J.T. Miller som absolut inte levererade, säger tidigare NHL-backen Mattias Norström till hockeysverige.se och fortsätter:

– Samtidigt, Elias studsade tillbaka efter haft en tuff säsong innan. Man ska inte heller glömma bort backen, (Quinn) Hughes.

– Vancouver har den här säsongen haft en bra tajming med först två spelare som studsat tillbaka till vad man visste att dom kunde leverera: J.T. Miller och Brock Boeser. Sedan är Elias den absoluta spetsen i Vancouver. Med Hughes har man den här katalysatorn på blålinjen, så Vancouver blir livsfarliga framåt. Även om jag tyckte att Vancouver underpresterade förra säsongen trodde jag inte att dom skulle gå så här bra i år. Det ska också sägas att det bara gått en fjärdedel av säsongen så vi ska inte göra hela utvärderingen ännu av Vancouver som lag.



Mattias Norström fortsätter:

- (Thatcher) Demko har dessutom varit lysande i målet så stjärnorna har stått lite i linje för Vancouver i inledningen av den här säsongen.

- Ser det ut så här i januari och när vi kommer in till runt 50 spelade matcher… Det är då lagen börjar separera sig från varandra när man pratar karaktären i lagen, klarar man av att bara förlora två matcher i rad och inte att ”strikarna” börja bli fem matcher för då halkar du snabbt ner i tabellen. Framför allt i deras division där du har lag som känns som verkligen gått på sparlåga. Till exempel Edmonton. Kan det bli sämre? Nej, antagligen inte och nu börjar det vända. Jag tycker även Calgary underpresterar, men där är jag inte säker på att dom kan göra samma uppryckning som Edmonton, men Calgary kan i alla fall spela bättre.

– Vancouver har haft en lysande inledning och mycket har gått rätt väg med spelare som levererar och ett bra målvaktsspel.

“Elias Pettersson är en drömspelare för många”

Nyligen presenterade Vancouver att man förlängt med Skogsbos Nils Åman med två säsonger ytterligare.

– Det är jättekul. Han hamnade lite på dekis förra säsongen och halkade ner i hierarkin. Han har också bra lekkamrater i Vancouver utifrån hur dom spelar hockey just nu med Elias, Miller, Boser, Hughes och så vidare.

– Man låter dom här spelarna spela ut. Det kommer man också låta dom göra då länge man vinner. Vi måste, som sagt var, vänta till januari. Det är då man måste hitta en liten annan dimension i sitt spel än att bara ösa på. För öst på har man gjort och det har varit kul att titta på.

Allvin & Åman. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur ser du på det jobb Patrik Allvin gjort med lagbygge och så vidare sedan han kom till organisationen?

– Att det jobb han gjort känns jättekul, men jag kan inte utvärdera det riktigt då jag inte vet insidan.

– Varje år i augusti sitter du och skriver in spelare i dina topp två-kedjor. Där vill man hitta rätt, att man verkligen har topp där. Det har Vancouver hittat den här säsongen och är dom spelarna som levererar. Man kan inte säga ”vi har lärt oss en läxa” och tagit in en massa nya killar för det är faktiskt samma spelare som man hade förra säsongen när det inte kuggade i. Jag gillar tålamod och det är just vad han visat med den här gruppen.

