Sebastian Aho klev av tidigt i 5-3-segern mot Ottawa. Nu får Islanders vara utan sin svenska back en period framöver.

Redan efter en och en halv minuts spel klev Sebastian Aho av i matchen mot Ottawa natten till lördag. Nu står det klart att backen missar spel ett tag framöver.

Vad det är för typ av skada framgår inte men New York Islanders har valt att sätta upp svensken på skadelistan vilket innebär att 27-åringen kommer missa ett par matcher i den överskådliga framtiden.

#Isles Injury Update: Sebastian Aho has been placed on IR (retroactive to Nov. 24, 2023).