0–7 senast och 0–3 efter första 20 ikväll.

Då blev det för mycket för Oskarshamns stjärna Patrik Karlkvist.

– Det är skitgrejer som händer och det ser ut så här i varenda jävla match, säger han i TV4.

Oskarshamns kräftgång fortsätter.

Senast mot Skellefteå slutade med med hela 0–7 och i kvällens möte med Luleå inledde man tungt och släppte in redan efter fyra minuter. När 20 minuter var spelade stod det hela 0–3 och Oskarshamns stjärna Patrik Karlkvist hade fått nog.

– Jag är less på skiten. Det första vi gör är att tappa en gubbe bakom ryggen. Andra lobbar dem in den via arslet på vår målvakt via förlängda. Sen tredje är det fem sekunder kvar och vi har powerplay, då släpper vi till en tre-mot-två. Det borde vara en hyfsat lugn situation, men de gör mål på det också, säger han i TV4 och fortsätter:

– Det är skitgrejer som händer och det ser ut så här i varenda jävla match. Det är därför vi släpper in så mycket mål och får jaga och jobba i uppförsbacke hela tiden. Tufft.

"Kan inte åka runt och tycka synd om oss själva"

Oskarshamn hade en del farliga lägen på kontringar, men det var inget som landslagsforwarden kunde glädjas åt.

– Det är svårt att glädjas när man inte gör några mål. Det är klart vi hade kunnat göra ett eller två om det stämt, just nu gör det inte det. Vi skjuter lite för tidigt och vi är inte riktigt där offensivt heller. Vi måste släppa på bromsen. Vi kan inte åka runt och tycka synd om oss själva. Vi är ett skickligt hockeylag, det vet vi. Vi måste vilja ha pucken och hjälpa varandra.

Oskarshamn är fortsatt fastnitade i botten av SHL-tabellen och står just nu på 13 poäng efter 20 spelade matcher.

Matchen pågår.

