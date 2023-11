ANNONS

Mika Zibanejad hade varit inne i en lite tyngre period med blott 0+2 på sina åtta senaste matcher.

Men i kväll klev stjärnsvensken fram och sköt två mål när New York Rangers vann med 3-1 mot Philadelphia Flyers.

Det har varit en lite tyngre säsongsstart för Mika Zibanejad – åtminstone jämfört med vad vi är vana att se av New York Rangers stjärncenter.

Men kan det månne lossna nu för Zibanejad?

Svensken klev nämligen fram och sköt två mål i kvällens match när New York Rangers vann med 3-1 borta mot Philadelphia Flyers. Han bröt därmed en åtta matcher lång måltorka där han endast noterats för 0+2.

Han hade också bara gjort två mål på de 17 första matcherna men dubblade alltså nu sin målskörd för säsongen.

Dubbla mål av Zibanejad

Det första målet kom via en spelvändning där Blake Wheeler drev upp pucken och passade sedan över till Zibanejad som kunde sätta pucken i ett nästintill tomt mål. Hans andra mål kom i ett liknande läge då Wheeler hade pucken på kanten och Zibanejad åkte in i mitten. Wheeler spelade in pucken och svensken sträckte bara fram sin klubba och styrde in pucken i nät.

Efteråt utsågs Mika Zibanejad till matchens lirare. Erik Gustafsson noterades också för en assist i Rangers vinst.

En annan matchhjälte för “NYR” var stjärnmålvakten Igor Sjestjorkin. Flyers vann nämligen skotten med 37-19 men Sjestjorkin storspelade och räddade 36 skott.

Philadelphia Flyers – New York Rangers 1–3 (0-2,1-1,0-0)

Philadelphia: Sean Couturier (5).

New York: Mika Zibanejad 2 (4), Chris Kreider (11).