Tillsammans med sin målvaktskompanjon Jeremy Swayman håller Linus Ullmark på att göra något exceptionellt. Matt Larkin från DailyFaceoff.com tittar närmare på hur Boston Bruins lyckats övervinna sina utmaningar tidigt den här NHL-säsongen. Det startar mellan stolparna.

Hur. HUR?

Hur gör Boston Bruins detta?

Efter att ha stått för ett NHL-rekord på 65 segrar förra säsongen, genomgick de en sommar med katastrofala spelarförluster, inklusive: framtida Hall of Fame-centern och sexfaldige Selke Trophy-vinnaren Patrice Bergeron, andrecentern David Krejci, toppfyra-försvararen Dmitrij Orlov; och kompententa ytterforwards som Taylor Hall och Tyler Bertuzzi. Bland andra. Plåsterlösningarna som togs in för att ersätta dessa förluster, från James van Riemsdyk till Kevin Shattenkirk, borde ha inneburit massiva nettoförluster.

De mest pessimistiska prognosmakarna tippade att Boston helt skulle glida bort från slutspelet. Även de mest optimistiska prognoserna hade dem fortfarande “bara” vinnande i 50 matcher eller så.

Men här är vi, nära U.S. Thanksgiving, och Bruins är inte bara fortfarande bra. De är inte bara fortfarande fantastiska. De håller inte ens jämna steg med förra säsongens rekordbrytande dominans. Nej, på något sätt överträffar de den. Med en poängprocent på 85,3 blåser de bort förra säsongens imponerande notering på 82,3.

Vad är deras hemlighet?

Tja, de har fortfarande David Pastrnak som spelar på en MVP-nivå, för att inte tala om framtida hall of famern Brad Marchand i forwardgruppen och allsidige Charlie McAvoy som patrullerar på deras blålinje. Men framför allt är deras målvaktsduo med regerande Vezina Trophy-vinnaren Linus Ullmark och Jeremy Swayman lika ansvariga som någon annan för den fortsatta excellensen. Fram till måndagens matcher har de kombinerat för en räddningsprocent på .931. Lätt bäst i NHL.

Och det är inte så enkelt att en Bruins-målvakt drar den andra med sig, och gör tyngre lyft för att producera denna lysande lagstatistik. Swaymans 93,3 i räddningsprocent är bäst i ligan, men Ullmark är inte mycket sämre, utan ligger femma i samma kategori med en räddningsprocent på 92,8. I spelet fem-mot-fem är de båda bland de tre bästa i ligan i mål räddade över genomsnittet per 60 minuter.

Ullmark och Swayman – etta och tvåa sedan i fjol

Individuellt har båda puckmotarna varit instrumentella för Bostons framgång de senaste åren. Ullmark var den bästa målvakten på planeten under 2022/23, och Swayman har varit lika bra som någon annan hittills den här säsongen. Men om du sätter deras prestation som en duo i ett större sammanhang? Då har de faktiskt varit historiskt bra. Sedan början av 2022/23 ligger de etta respektive tvåa i räddningsprocent bland NHL-målvakter med minst 40 spelade matcher.

Ullmark och Swaymans gemensamma framgång under de senaste säsongerna är anmärkningsvärd när den jämförs med några av de andra stora målvaktsduon i NHL:s historia. När vi tittar på definitionen av en elitmålvaktsduo kvalitativt kommer många att tänka på de som vann mästerskap tillsammans: Terry Sawchuk och Johnny Bower, Grant Fuhr och Andy Moog, Dominik Hasek och Chris Osgood, och så vidare. Ullmark och Swayman har ännu inte vunnit några mästerskap tillsammans.

Jeremy Swayman rankar etta och Linus Ullmark femma i räddningsprocent just nu. Foto: Bildbyrån/USA Today Sports

För att bäst peka på hur sällsynt Ullmark och Swaymans ligaledande framgång är, växlade jag till en kvantitativ lins och tittade på lag som placerade två målvakter bland de fem bästa i räddningsprocent under en given säsong.

Jag begränsade parametrarna till att inkludera duon som spelade minst 25 matcher var (eller motsvarigheten, 21, när lagen spelade grundserier som sträckte sig över 70-matcher), eftersom vi letar efter verkliga tandem här, inte Scott Clemmensen som räddade 95,2 procent av skotten som reserv till Martin Brodeur när han startade 75 matcher. Räddningsprocenten har (retrospektivt) spårats sedan 1955-56, men jag tittade enbart på målvakter från post-expansionslagen, eftersom det landskap med sex lag i princip var ett annat universum – där Glenn Hall kunde starta över 500 matcher i rad – medan den näst sämsta räddningsprocenten i NHL skulle hamna i topp fem under original six-eran när de flesta lagen inte matchade reservmålvakter alls.

Bara Robin Lehner och Thomas Greiss har lyckats sedan 2010

Att placera två lagkamrater bland de fem bästa i räddningsprocent, när båda spelar mer än en fjärdedel av säsongen, har varit en utmanande bedrift i NHL:s post-expansion era.

Under de tidiga åren efter expansionen var det inte så ovanligt. Bruce Gamble och Johnny Bower hade båda en räddningsprocent på 93,4 för Toronto Maple Leafs och ledde med det ligan tillsammans 1967/68. St Louis Blues 1968-69 hade Jacques Plante och Hall som räddade 94,0 respektive 92,8 procent av skott, och bildade möjligen den största målvaktsduon i hockeyns historia. Bedriften återupprepades sex gånger under 1970-talet. Under 70- och 80-talen uppnådde Hall of Famern Billy Smith bedriften sju gånger med det dynasti-laget New York Islanders. Då tillsammans med sina olika partners Glenn ‘Chico’ Resch och Rollie Melanson.

Men när NHL-expansionen ökade i början av 1990-talet – och den totala talangpoolen späddes ut – blev det mycket mindre vanligt för lag att ha två elitmålvakter samtidigt under samma säsong. Från 1967/68 till 1990/91 lyckades 18 lagkamratsduoer nå topp fem i räddningsprocent samma säsong under 23 år. Efter att antalet klubbar ökade till 22 lag 1991/92 och därefter? Då har det bara har hänt bara åtta gånger under 31 år. De enda duon som lyckats med detta sedan 2010-11: Robin Lehner och Thomas Greiss med New York Islanders 2018/19 – och så Ullmark och Swayman förra året.

Robin Lehner och Thomas Greiss hade en magnifik säsong tillsammans med New York Islanders 2018/19. Foto: Bildbyrån/USA Today

Om Ullmark och Swayman fortsätter med sitt all-star-kalibriga spel den här säsongen kan de bli det blott fjärde paret lagkamrater sedan expansionen att hamna bland de fem bästa i räddningsprocent mer än en gång – och de första sedan Patrick Roy och Brian Hayward från Montreal Canadiens gjorde det två gånger i slutet av 1980-talet.

Så även om Bruins fortsatta framgång uppenbarligen har varit resultatet av lagets övergripande spel, kan vikten av deras målvaktsduo, och den extremt sällsynta framgången, inte överdrivas. Vad Ullmark och Swayman åstadkommer är på inget sätt normalt, särskilt inte i en era med 32 lag, där vissa lag bär upp till tre NHL-målvakter i sina trupper samtidigt.

Detta understryker hur exceptionell deras prestation är i dagens NHL, där konkurrensen är högre och talangpoolen större än någonsin tidigare. Att de upprätthåller en så hög nivå i en liga som ständigt växer och utvecklas gör deras framgång än mer anmärkningsvärd.

Texten är skriven av Matt Larkin och ursprungligen publicerad på engelska hos hockeysverige.se:s systersajt DailyFaceoff.com.

