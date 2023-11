ANNONS

Färjestad tar ett kliv mot CHL-kvartsfinal.

Det efter att ha besegrat Biel i Schweiz med 5-3 i den första åttondelsfinalen.

Skellefteå förlorade i sin åttondel medan Växjö vann och senare under kvällen var det dags för den tredje svenska klubben, Färjestad, att kliva in i CHL:s slutspel.

Färjestad spelade borta mot schweiziska Biel-Bienne och vann då med 5-3 för att ta ett kliv mot kvartsfinal i Champions Hockey League.

Det var däremot Biel som tog ledningen då förre FBK-forwarden Toni Rajala gav schweizarna ledningen efter drygt elva minuters spel. Färjestad svarade dock och kvitterade till 1-1 då Patrik Lundh snappade upp en retur och lade in pucken i ett nästintill öppet mål.

Victor Ejdsell tvåmålsskytt för Färjestad

I den andra perioden kunde sedan Färjestad ta ledningen i matchen. Victor Ejdsell höll sig framme framför mål och skickade in ett direktskott efter passning av Joel Kellman. Biel kvitterade sedan då NHL-meriterade veteranen Damien Brunner styrde in 2-2 i powerplay.

Färjestad klev sedan upp under andra halvan av mittperioden och återtog ledningen. Återigen var det Victor Ejdsell som blev målskytt, den här gången via en retur i powerplay. Senare kom också 4-2 till Färjestad då backen August Tornberg klev upp i ett fritt läge och sköt in pucken bakom Biels målvakt Harri Säteri.

FBK fick sedan en drömstart på den tredje perioden då Michael Lindqvist satte 5-2 på en retur och bortalaget från Karlstad såg ut att gå mot en säker seger. I slutet så tryckte dock Biel på rejält i hopp om att minska siffrorna. Schweizarna reducerade också med ett powerplay-mål men närmare än så kom inte Biel. Färjestad kunde hålla undan i slutet av matchen för att vinna med 5-3 efter att Max Lagacé stått för en bra insats och räddat 27 av 30 skott. Efteråt utsågs han till matchens lirare hos SHL-laget.

Färjestad sätter sig därmed sig i en bra position genom att koppla ett grepp om åttondelsfinalen. De har nu två måls försprång inför nästa veckas returmöte i Värmland.

Biel-Bienne – Färjestad 3–5 (1-1,1-3,1-1)

Biel: Toni Rajala, Damien Brunner, Aleksandr Jakovenko.

Färjestad: Victor Ejdsell 2, Patrik Lundh, August Tornberg, Michael Lindqvist.