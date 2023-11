ANNONS

Djurgårdens kräftgång i HockeyAllsvenskan fortsätter.

Under fredagskvällen förlorade DIF med 2-0 mot Nybro och det är tredje gången den här säsongen som laget blir nollat hemma på Hovet.

Djurgårdens IF har haft det tufft i inledningen av säsongen i HockeyAllsvenskan då klubben ligger parkerad på tolfte plats med endast 15 poäng.

Under fredagskvällen kom en ny tung förlust för Djurgården hemma på Hovet. Nybro Vikings IF vann nämligen med 2-0 efter ett sent avgörande vilket innebär att Djurgården nu har förlorat sju av sina tio senaste matcher.

Laget saknade redan lagkaptenen Marcus Krüger till kvällens match och som om det inte vore nog tappade DIF även ledande centern John Norman som lämnade kvällens match med en skadekänning.

Djurgårdens buades ut efter förlusten

Det stod 0-0 nästan hela matchen på Hovet men med fem minuter kvar drog Edvin Hammarlund på sig en utvisning och Nybro behövde bara 19 sekunder för att göra mål i powerplay då Eero Savilahti spräckte matchens målnolla efter 55:22 minuters spel.

Nybro spräcker målnollan på Hovet 🔥 pic.twitter.com/EY8uyEDxnK — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) November 3, 2023

Aleksi Ainali gjorde sedan 0-2 i tom kasse för att säkra Nybros seger. Nybro hade förlorat fyra raka bortamatcher inför kvällens match men nu fick smålänningarna alltså vinna på Hovet.

För Djurgårdens del är det tredje gången den här säsongen som de blir nollade hemma på Hovet. Av sina sex hemmamatcher har Djurgården alltså blivit nollade tre gånger och hemmapubliken buade ut DIF när slutsignalen gick.

Burop på läktaren efter Djurgårdens förlusten på hemmaplan 👀 pic.twitter.com/nw474zlR17 — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) November 3, 2023

Stor matchhjälte för Nybro Vikings blev målvakten Tex Williamsson som räddade alla 27 skott för att hålla nollan.

Djurgården – Nybro 0–2 (0-0,0-0,0-2)

Djurgården: –

Nybro: Eero Savilahti, Aleksi Ainali.

TV: Tvillingarna ska leda Stockholm mot nytt guld