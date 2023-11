ANNONS

Björklöven studsar tillbaka efter att ha blivit nollade senast.

De vinner hemma mot Södertälje med 5-3.

– Vi brukar säga att vi torskar inte på fredagar, säger lagkaptenen Fredric Andersson.

I onsdags blev IF Björklöven nollade hemma mot Mora – nu svarade laget då upp genom att göra fem mål hemma mot Södertälje och vinna med 5-3.

Det var dock SSK som tog ledningen då Filiph Engsund satte 0-1 i matchen. Men Björklöven vaknade till liv efter det. 1-1 kom genom Nick Schilkey innan Maxime Fortier sköt 2-1 för att fullborda vändningen i första perioden.

I den andra så tog Björklöven över spelet totalt och sköljde över SSK i våg efter våg. Schilkey blev då tvåmålsskytt med sitt 3-1-mål innan Malte Sjögren klev fram och satte sitt första mål sedan flytten till Björklöven för 4-1 i matchen.

– Björklöven fullständigt kör över Södertälje i den här perioden. Södertälje har stora problem. Det måste luftas i det där omklädningsrummet just nu för det här är inte en tillräckligt bra insats av Södertälje, säger TV4-experten Mikael “Daggen” Eriksson efter två spelade perioder.

Björklöven vänder! Fortier smäller in 2-1 🚨 pic.twitter.com/aEvdlhPEfR — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) November 3, 2023

SSK-kritiken: “Det är för dåligt”

Björklöven var då självsäkra över sin insats på hemmais.

– Vi brukar säga att vi torskar inte på fredagar. De är lite extra roliga. Det är partyfredag, alla är här och är glada så vi vill ge dem en liten skön förfest här, säger Lövens lagkapten Fredric Andersson.

I Södertälje var det däremot kritiskt mot hur laget uppträdde under mittperioden.

– Det är för dåligt över 20 minuter. Vi måste få ner pucken djupt och sluta fuska i situationerna. Vi får inte vara så veka i egen zon. Vi chansspelar, kanske tänker för mycket offensivt och kollar inte bakom ryggen. Vi sätter varandra i dumma situationer och lämnar över ansvaret. Allihop måste upp, så enkelt är det, säger SSK-kaptenen Christopher Liljewall till TV4.

Melker Thelin en av matchhjältarna

I tredje perioden lyfte Södertälje sitt spel och fick också lite kontakt då Jacob Bjerselius reducerade till 4-2 knappt fyra minuter in i perioden.

Glädjen blev dock kortvarig för SSK. Bara drygt två minuter efter reduceringen återtog Björklöven sin tremålsledning då Myles Powell skickade in en puck framför mål som styrdes in via en SSK-spelare bakom målvakten Claes Endre.

Södertälje reducerade sedan igen då Filiph Engsund blev tvåmålsskytt, återigen efter assist av Linus Videll. Närmare än så kom dock inte SSK.

Björklöven kunde nämligen hålla undan och vinna med 5-3 hemma i Winpos Arena. En av hjältarna blev 18-årige målvakten Melker Thelin som räddade 30 av 33 skott i vinsten.

Björklöven – Södertälje 5–3 (2-1,2-0,1-2)

Björklöven: Nick Schilkey 2, Maxime Fortier, Malte Sjögren, Myles Powell.

Södertälje: Filiph Engsund 2, Jacob Bjerselius.

