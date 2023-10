Jesper Wallstedt får fortsätta vänta på NHL-debuten.

Han blir nämligen bortgallrad från Minnesota Wilds träningsläger – och får inleda säsongen i farmarlaget Iowa Wild.

Även Oskar Olausson skickas ner till AHL av Colorado Avalanche.

Han stod för en riktigt stark säsong i farmarligan AHL i fjol och fick avsluta säsongen med att spela VM med Tre Kronor.

Men något NHL-spel blir det inte för Jesper Wallstedt när den nya säsongen börjar nästa vecka.

Minnesota Wild meddelar nämligen att den svenske målvaktstalangen skickas ner till farmarlaget Iowa Wild, där han även spelade i fjol, för att inleda säsongen i AHL. Minnesota har två starka målvakter i Filip Gustavsson och Marc-André Fleury men Wallstedt skulle kunna få chansen i NHL senare under säsongen.

The #mnwild has reassigned G Jesper Wallstedt to the @IAWild .

Jesper Wallstedt vaktade kassen i 38 AHL-matcher i fjol och hade då 90,8 i räddningsprocent samt 2,68 insläppta mål per match.

Målvakten är inte ensam svensk talang att bortgallras under onsdagskvällen. Även jämnårige landsmannen Oskar Olausson flyttas ner till AHL av Colorado Avalanche.

I fjol fick 20-åringen debutera i världens bästa hockeyliga åd han gjorde en NHL-match. I farmarlaget Colorado Eagles stod han för 20 poäng (11+9) på 63 matcher.

We have announced the following transactions:



Nate Clurman, Peter Holland, Trent Miner, Oskar Olausson, and Ondrej Pavel will report to AHL training camp with the Colorado Eagles. pic.twitter.com/vbc4HSrnsg