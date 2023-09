ANNONS

Kalle Loponen anmäls till disciplinnämnden.

Detta för en huvudtackling han delade ut i gårdagens match mot Södertälje.

Det var drygt åtta minuter in i den tredje perioden som Västerås back Kalle Loponen delade ut en tackling på Södertäljebacken Veeti Vainio.

Vainio träffades i ansiktet av tacklingen och Loponen visades ut i två minuter för en huvdtackling. Nu kan han även straffas i efterhand.

Via sin hemsida meddelar Hockeyallsvenskan att Västeråsbacken anmälts till disciplinnämnden för en illegal check to the head.

Situationsrummet har tagit tacklingen vidare till disciplinnämnden, som under lördagen väntas fatta ett beslut kring huruvida Loponen ska stängas av eller inte.

Västerås vann matchen mot Södertälje med 4–3 efter straffar.

