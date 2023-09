Brynäs vinner händelserik premiär: “Bra intensitet”

ANNONS

Storfavoriten Brynäs pallar för trycket i den allsvenska premiären mot AIK.

Det blev 5-2 till Brynäs i en händelserik match där pyroteknik tändes inne i arenan.

– Vi har bra intensitet tycker jag. Vi är villiga att forechecka, backchecka och göra jobbet, säger Brynässtjärnan Anton Rödin till TV4.

Under fredagskvällen inledde Brynäs sin jakt på att komma tillbaka till SHL i och med den hockeyallsvenska premiären mot AIK.

Det blev då heta känslor direkt i första bytet då AIK-kaptenen Richard Gynge åkte in i Brynäs målvakt Anders Lindbäck och Brynäs fick spela powerplay redan efter en minut. Det blev däremot inget mål i PP-spelet – men strax därefter spräckte Brynäs sin allsvenska nolla.

Jack Kopacka blev säsongens första målskytt då han gjorde det mesta på egen hand, bröt in framför mål och rundade AIK-målvakten Antoine Bibeau för att lägga in 1-0.

Brynäs skulle sedan göra 2-0 senare i första perioden efter ytterligare en spelvändning. Den här gången var det Linus Lindblom, som skrev på sitt första A-lagskontrakt med Brynäs i onsdags, som blev målskytt. Ställningen var alltså 2-0 efter 20 spelade minuter.

– Skönt att få in det första målet. Jag letade efter en passning men ju närmare jag kom in så satte instinkt in och jag försökte bara komma runt målvakten, säger premiärskytten Jack Kopacka till TV4.

Jack Kopacka med första målet i brynäs-tröjan 🔥 pic.twitter.com/IlmU2SiiAs — TV4 Hockey (@TV4_Hockey) September 22, 2023

Matchen avbröts – på grund av pyroteknik

När mittperioden började så klev Brynäs återigen ut och dikterade spelet. Då kom även 3-0. Tyler Kelleher vred och vände i hörnet och spelade sedan in pucken mot mitten där Tyler Vesel skarvade pucken vidare mot bortre stolpen där Anton Rödin åkte upp och stötte in pucken i nät.

Strax efter målet tog AIK timeout i ett försök att vända på matchbilden – men det lyckades de inte med. Bara 31 sekunder efter timeouten gjorde Brynäs nämligen 4-0 då 18-årige junioren Anton Ohlsson gjorde sitt första seniormål. Målet videogranskades då Noel Nordh hade kommit i kontakt med målvakten Antoine Bibeau men han knuffades in av en AIK-spelare vilket innebar att målet godkändes.

Strax efter målet fick matchen avbrytas tillfälligt efter att pyroteknik hade tänts vid AIK:s supporterklack. Efter några minuters avbrott återupptogs matchen och då fick AIK utdelning. Nyförvärvet Gerry Fitzgerald spelade in till Zion Nybeck som reducerade till 4-1.

Anton Rödin: “Bra intensitet”

Brynäs hade då en tremålsledning och god kontroll på matchen efter två spelade perioder.

– Vi har bra intensitet tycker jag. Vi är villiga att forechecka, backchecka och göra jobbet. Sedan kan det vara lite bättre med pucken så att vi inte får de här kontringarna emot oss, säger Anton Rödin till TV4.

När den tredje perioden började så handlade det mest för Brynäs om att hålla kvar vid sin ledning även om de också skapade chanser i offensiven. AIK kom sedan upp och försökte jaga en reducering för att få kontakt i matchen men Brynäsmålvakten Anders Lindbäck höll tätt länge men med knappa fem minuter kvar kunde AIK reducera till 4-2 efter att Branden Troock sköt ett skott som letade sig in i nät direkt efter tekning.

Efter målet fick däremot Brynäs chansen i powerplay och då kunde de definitivt punktera matchen efter att Tyler Kelleher skjutit 5-2. Det blev även slutresultatet och Brynäs vinner alltså premiärmatchen och inleder säsongen i HockeyAllsvenskan på bästa sätt.

Brynäs – AIK 5–2 (2-0,2-1,1-1)

Brynäs: Jack Kopacka, Linus Lindblom, Anton Rödin, Anton Ohlsson, Tyler Kelleher.

AIK: Zion Nybeck, Branden Troock.

TV: Experterna oense om vilket lag som går upp i SHL