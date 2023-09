Efter närmare 900 grundseriematcher och över 500 poäng i NHL ser Derek Stepan ut att lägga skridskorna på hyllan. I stället kommer 33-åringen den kommande säsongen att jobba inom Minnesota Wilds organisation, rapporterar The Athletics reporter Michael Russo.

2010 slog sig Derek Stepan in i NHL med dunder och brak, då han i sin första NHL-match med New York Rangers slog till med ett hattrick i en bortamatch mot Buffalo Sabres.

Sedan den dagen har Stepan varit en ordinarie spelare i världens bästa hockeyliga, men nu ser den 33-årige amerikanen ut att ha gjort sitt på isen. The Athletics reporter Michael Russo rapporterar via sitt konto på X, tidigare känt som Twitter, att Stepan i stället kommer att börja jobba inom Minnesota Wilds organisation.

I vilken roll Stepan kommer att jobba i Wild är i nuläget inte känt, men 33-åringen satt under gårdagen tillsammans med general managern Bill Guerin och följde Wilds rookielag vinna mot Chicago Blackhawks dito med 7–4.

Stepan är född och uppvuxen i Minnesota, men har aldrig representerat delstatens lag i NHL under sin karriär. I stället har forwarden spelat för New York Rangers, Arizona Coyotes, Ottawa Senators och Carolina Hurricanes. Totalt har han spelat 890 grundseriematcher i NHL och producerat 515 poäng.

Förra säsongen noterades Stepan för elva poäng (5+6) på 73 matcher för Hurricanes. Hans kontrakt gick ut med NHL-klubben i somras.

Not the greatest picture, but looks like Stepan has already today at the prospects game. pic.twitter.com/4f6LjcBcGb