Under 14 år var Joel Lundqvist lagkapten i Frölunda. Nu har han lämnat ett stort tomrum efter sig, ett tomrum som ska fyllas av en viss 30-åring från Skövde.

– Det här tycker jag att han gjorde enormt bra och något jag också vill göra, säger Max Friberg.

Joel Lundqvist har varit Frölundas lagkapten sedan 2009 då han kom hem från NHL och Dallas Stars. Som bekant har denne ikon avslutat karriären på isen och en ny spelare har fått iklä sig den manteln, en 30-åring från Skövde, Max Friberg.



– Det betyder jättemycket och är väldigt stort, säger Max Friberg till hockeysverige.se och fortsätter:

– Frölunda är en förening som betyder väldigt mycket för mig, vilket jag egentligen känt sedan jag kom klubben. Sedan har den känslan blivit större och större ju längre jag varit här.

– Det är i Frölunda jag vill spela och jaga nya framgångar. Att få vara en så pass stor del och driva det framåt betyder enormt mycket för mig.



Max Friberg var tidigare kapten i AHL då han spelade för St. John´s IceCaps. Givetvis är det ganska stor skillnad på att vara kapten i AHL jämfört med SHL.

Max Friberg i Monrealtröjan. Foto: Arkiv.

– Ja, så är det. Vi är mer enade här i Frölunda och vill samma sak. I AHL kunde det vara lite spretigt med egna agendor och vad man ville med sin tid i Montréals farmarlag.

– Just att få ihop det i en grupp och enas kring att man vill vinna var nog svårare i AHL. Här är det en gemensam tanke kring vad man vill uppnå med klubben.

Vad var styrkan i Joel Lundqvist ledarskap?

– Han hade alla delar och man kan nämna det mesta. Just förmågan att kunna ha ett roligt och trevligt omklädningsrum där alla trivdes dit alla ville komma.

– Han kunde även sätta högsta kraven på vad vi skulle utföra på isen. Också hur vi pratade runt det och kunde ställa kraven med en lite tuffare ton mot varandra utan att det påverkade relationer som inte var hockeymässiga.

– Det här tycker jag att han gjorde enormt bra och något jag också vill göra, att man ska kunna ställa krav och ställa en annan till svars för det vi gör på isen utan att det på något vis gör oss till ovänner utanför.

Rivaliteten under tidiga åren: “Betyder verkligen ‘livet’”

Max Friberg kommer från Skövde och nyligen träffade hockeysverige.se Eddie Larsson från Mariestad. Ingen har väl heller undgått kamperna mellan Mariestad och Skövde, två lag som genom åren triggat varandra både på och vid sidan av isen.



– Det fick jag lära mig då jag var åtta, nio år, att det var det stora. Det har varit några duster genom åren. Max Friberg var en av deras spelare som kom upp vid den tiden.

– Nu på senare år har jag lärt känna Max eftersom vi har samma agent. En bra kille, men då han spelade i Skövde-tröjan var han ingen bra kille, sa Eddie Larsson med ett skratt.



Max Friberg:



– Matcherna mellan Skövde och Mariestad minns jag som extremt hårda. Matcherna på den tiden, både som ungdomsspelare och junior, var på en nivå… Nu vill vi inte att det ska vara så mycket hat inom idrotten, men det var på gränsen många gånger.

– Eddie var ganska tidigt stor i växten och stark. Jag var tvärtom, att jag kom in senare i puberteten och liknande, så han hade nog ett övertag på mig ganska länge med just det fysiska. Sedan har jag kanske tagit i kapp det senaste tiden.



Vad betydde rivaliteten mellan klubbarna och att få växa upp som hockeyspelare i den miljön för dig?

– Jag tycker att rivalitet hör till och att det ger en krydda till sporten. På lägre nivå ger det verkligen någonting extra.

– Under förra säsongen var jag på ett derby hemma i Billingehov. Känslorna kring dom matcherna är på en annan nivå en generellt i Hockeyettan. Det är som en stormatch i SHL. Fullt ös på läktarna och det betyder verkligen ”livet” att ta dom tre poängen.

Eddie Larsson. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur stor är hockeyn i Västergötland numera?

– Jag skulle nog säga att den är på uppgång kontra när vi växte upp. Idag är det större framgångar redan i TV-pucks åldern och flera spelare som tar sig ut, hittar större klubbar och gör bra ifrån sig, så jag hoppas och tror att den här på frammarsch.

"Jag tycker förväntningarna ska vara högt ställda"

Många ser Frölunda som ett topplag kommande säsong, en guldkandidat. Max Friberg tycker också att man ska ha höga förväntningar på det här laget.



– Ja, jag tycker förväntningarna ska vara högt ställda, vilket vi också har på oss själva. Yttre pressen tror jag inte vi bryr oss om så mycket eftersom vi har ganska höga krav inifrån gruppen på vad vi vill göra och åstadkomma. Vi ska vara med där uppe och tävla om SM-guldet.

Joel Lundqvist. Foto: Ronnie Rönnkvist.

– Varje dag. Att ha haft honom där är något man blivit van vid. Dels för att bolla med, dels saker runtomkring som han löste. Hur vi planerar och utför vissa grejer, men givetvis också hockeybiten.– Nu är det jag och ett antal gubbar till som får ta lite mer ansvar och helt enkelt involvera oss i fler grejer. Det tycker jag att vi hanterat rätt bra hittills och hittat ansvarsområden för att det tomrummet ska fyllas ordentligt.– Jag fyller inte hela det själv utan, Nicklas Lasu Carl Klingberg … Alla drar sitt strå till stacken för att det ska bli riktigt bra. Det är skönt att vi har ett ”gött” gäng där.– Du måste vara ganska öppensinnad för att man inte redan kan allt när man kommer till Frölunda. Inte ens när man varit här under sex säsonger. Det finns alltid något nytt att lära.– Sedan måste du ha en inställning där att tävla ligger högt upp på alla träningar och matcher. Att du förväntas sprida och ge energi till laget. Ha viljan att utvecklas, men också vara tillgänglig för att hjälpa andra att utvecklas. I våra värderingar finns egentligen allt det där inkluderat, avslutar Max Friberg med ett leende.