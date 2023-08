ANNONS

Efter att spelarkarriären tog slut spenderade han ett par säsonger på New York Islanders tränarbänk. Nu blir förre NHL-stjärnan Scott Gomez juniortränare i Surrey Eagles.

Via ett inlägg på X, tidigare känt som Twitter, meddelar juniorklubben Surrey Eagles, hemmahörande i BCHL (British Columbia Hockey League) att den tidigare NHL-stjärnan Scott Gomez blir assisterande tränare i klubben.

Gomez spenderade en säsong i klubben som junior, då han öste in 124 poäng på 56 matcher säsongen 1996/97. Därefter tog Gomez klivet vidare till WHL-sspel och sedermera raka vägen in i NHL, där han under många år var en framträdande spelare i New Jersey Devils.

Har haft tränarjobb i NHL

Under sin karriär vann Gomez Stanley Cup vid två tillfällen (2000 och 2003) och prisades med Calder Trophy som ligans främsta rookie efter att han producerat 70 poäng på 82 matcher under sin debutsäsong i ligan 1999/00. Totalt producerade han 756 poäng på 1 079 NHL-matcher för New Jersey Devils, New York Rangers, Montréal Canadiens, San Jose Sharks, Florida Panthers, St. Louis Blues och Ottawa Senators.

Efter att Gomez, som i dag är 43 år gammal, lade skridskorna på hyllan 2016 tog han året därpå klivet upp på tränarbänken då han under två säsonger var assisterande tränare till Doug Weight och Barry Trotz i New York Islanders.

Den kommande säsongen återfinns sju svenskar i BCHL, däribland Oskar Cederqvist, Viggo Nordström, Matteus Söderbom och Leon Matthiasson som alla noterats för spel i SHL.

TV: Islanders hyllning till Kenny Jönsson