Stanley Cup-mästaren David Rundblad har vänt hem till Sverige. Valet föll på nykomlingen MoDo – där backen omgående blev utsedd till kapten. För Hockeysverige.se berättar han om klubbvalet.

– Det kändes ganska självklart när MoDo erbjöd mig att spela här, säger 32-åringen.

ÖRNSKÖLDSVIK (Hockeysverige.se)

David Rundblad är tillbaka i svensk hockey efter att ha spelat utomlands sedan 2011. Innan han åkte utomlands, och då till Ottawas organisation, spelade han för Skellefteå. Säsongen 2023/24 kommer han nu i stället spela för nykomlingen i SHL, MoDo.

– Jag bestämde mig ganska tidigt under förra säsongen att jag ville hem till Sverige, berättar David Rundblad då hockeysverige.se träffar honom i Hägglunds Arena för en intervju.

Rundblad, som förra säsongen spelade för finska Kärpät, fortsätter:

– Skellefteå var det naturliga förstavalet, men dom har ganska många bra backar, åtta, nio backar sajnade. Klart att det då var tufft att ta en plats där.

– Men det var faktiskt jag som kom att tänka på och sa till agenten ”Kolla med MoDo” också ifall dom går upp. MoDo kom tillbaka till mig ganska snabbt och då var det inget snack.

– Där och då visste jag inte så mycket om organisationen. Nu när jag varit här ett tag har jag märkt hur skickliga och bra den är, hur dom fått ihop allting. Sedan är Örnsköldsvik en hockeystad med ett ganska anrikt hockeylag här i Sverige. Det kändes som en häftig upplevelse, en bra stad och ett roligt lag att spela för.

Däremot hann han aldrig börja förhandla med Skellefteå innan han tog beslutet att spela för MoDo.

– Nej, det gjorde vi aldrig.

"Kändes ganska självklart"

Fanns det andra lag i Sverige som var intresserade?

– Vi tog oss aldrig dit. MoDo var egentligen först och kom tillbaka till mig jättesnabbt efter att vi gått ut och ställt frågan till dom. Det kändes rätt och jag kunde inte se mig själv spela någon annanstans i Sverige än här.

– Jag gillar ju Norrland och vill gärna hålla mig här uppe så mycket jag kan, så det kändes ganska självklart när MoDo erbjöd mig att spela här.

MoDo är nykomlingar, vad känner du att din roll blir i laget och vad vill du tillföra?

– Jag har ju såklart spelat längre och är inte yngst i laget längre, skrattar David Rundblad och fortsätter:

– Jag har varit med i många ligor och spelat under många år. Klart att jag då har med mig lite rutin som jag hoppas att kunna använda under matcherna.

– Sedan hoppas jag att kunna vara en stabil tvåvägsback som tränarna kan lita på i alla lägen. Klart att offensiven är det jag tycker är roligast, men jag har nog mognat i mitt spel under alla åren och är inte lika utpräglad offensiv. Jag vill vara en tvåvägsback som det går att lita på.

Foto: Ronnie Rönnkvist. David Rundblad.

Du kommer från Lycksele som inte direkt är en hockey-ort, vilka förebilder hade du under uppväxten och vad låg bakom att du en dag själv började med hockeyn?

– Jag har en tre år äldre broder och min farsa var hockeytränare för hans lag. Då blev det ganska naturligt för mig att följa med på hans träningar för att kolla och få vara med och åka skridskor ibland.

– Farsan spelade hockeyn när han var yngre och mamma höll på med fotboll, volleyboll och allt möjligt. Vi är en sportfamilj.

Med tanke på att du var med på din bror Peters träningar, vad har han betytt för dig?

– Klart att han betydde mycket när jag var yngre och i starten av karriären. Vi kunde gå ner på uteisen och köra tillsammans. Hans polare och mina polare körde lite hockey ute på gården. Det var mycket sådant.

– Sedan är det kul att han en äldre brorsa som jag fick bråka en hel del med då jag växte upp, skrattar David Rundblad.

Vann Stanley Cup med Chicago: “Det coolaste man kan vinna”

Det var även länge fotboll parallellt med hockeyn för nya MoDo-backen.

– Jag spelade fotboll ganska länge. Jag lade av året jag flyttade till hockeygymnasiet i Skellefteå.

Varför valde du hockeyn?

– Jag var väl lite bättre på hockey. När jag tog mig in på hockeygymnasiet var det inget snack. Då blev det hockey för hela slanten och sedan har det varit så.

Foto: Bildbyrån. David Rundblad med Stanley Cup.

Den kanske största framgången i David Rundblads hockeyresa kom under säsongen 2014/15 då han fick vara med om att vinna Stanley Cup med Chicago.

– Häftigt. För mig personligen var det min allra bästa säsong där borta. Bara det är ett fint minne.

– Att sedan få vara med på den resan och chansen att spela några matcher i finalen var såklart en grym upplevelse. Med tanke på spelarna vi hade i laget så kommer många av dom säkert komma in i Hall of Fame.

– Det var en lärorik resa. Jag fick se och lära mycket i omklädningsrummet, ta rygg på de allra bästa. Stanley Cup är ett av det coolaste man kan vinna inom hockey.

Det blev två Stanley Cup-finalmatcher för David Rundblad, en upplevelse han sent kommer glömma eftersom det inte är ”en vanlig hockeymatch”.

– I hockey är det små marginaler, men just i sådana är det ännu mindre marginaler. Stämningen är ganska tryckt och eftersom alla vet vad det är som gäller blir det mycket nerver i sådana matcher.

– Sedan hade vi turen att dom flesta i laget vunnit med Chicago tidigare också och visste vad som komma skulle och vad det handlade om att få ihop det hela vägen.

Fick en ring: “Klart jag är stolt"

Hur var paraden genom Chicagos gator?

– Det är självklart ett minne för livet. Chicago var där och då, precis som ”Ö-vik” en riktig hockeystad. Hela stan var ute och när vi väl kom in på fotbollsarenan…

– Det är svårt att beskriva, men klart att det var en sjukt häftig upplevelse. Jag hade aldrig tidigare i mitt liv sett så mycket folk.

Och nu har du en Stanley Cup-ring…

– Stämmer, säger David Rundblad samtidigt som hans leende visar på att det, med all rätt, finns en stolthet hos honom över att han vunnit Stanley Cup.

– Ja, klart jag är stolt. Ringen är ett fysiskt bevis på att jag faktiskt var där, vunnit och bidragit till vinsten även om det inte var med lika mycket som andra spelare bidrog med.

Efter att ha spelat närmare fem säsonger i NHL och AHL valde Rundblad att återvända till Europa.

– Klart att det blev en kontrast eftersom det är ett annorlunda spel här. Speciellt i Schweiz (ZSC Lions) är det mer öppet och fritt, i alla fall var det så då jag var där, än SHL och sådana ligor.

– Det kändes rätt för mig att åka till Schweiz eftersom jag inte fick det att riktigt lossna där borta. Jag tänkte att jag inte kunde stanna kvar där hur länge som helst. När jag fick chansen att åka till Zürich tänkte jag ”Den här chansen tar jag”.

Nu ska du alltså bosätta dig här i Örnsköldsvik, hur har det fungerat så här långt?

– Det har varit bra. Jag spelade förra säsongen med Ludwig Byström och han är härifrån. Sedan spelade jag med Adam Pettersson för länge sedan. Vi har varit kompisar sedan gymnasiet, så det har varit en ganska smidig inflytt, avslutar David Rundblad med ett leende.

