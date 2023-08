NHL Networks ranking

1. Connor Bedard, Chicago Blackhawks

2. Adam Fantilli, Columbus Blue Jackets

3. Leo Carlsson, Anaheim Ducks

4. Matvej Mitjkov, Philadelphia Flyers

5. Luke Hughes, New Jersey Devils

6. Logan Cooley, Arizona Coyotes

7. Simon Nemec, New Jersey Devils

8. David Jiricek, Columbus Blue Jackets

9. Cutter Gauthier, Philadelphia Flyers

10. Will Smith, San Jose Sharks

11. Simon Edvinsson, Detroit Red Wings

12. Logan Stankoven, Dallas Stars

13. Brandt Clarke, Los Angeles Kings

14. Matthew Knies, Toronto Maple Leafs

15. Shane Wright, Seattle Kraken

16. Pavel Mintjukov, Anaheim Ducks

17. David Reinbacher, Montreal Canadiens

18. Ryan Leonard, Washington Capitals

19. Zach Benson, Buffalo Sabres

20. Aleksandr Nikisjin, Carolina Hurricanes

21. Jesper Wallstedt, Minnesota Wild

22. Jaroslav Askarov, Nashville Predators

23. Olen Zellweger, Anaheim Ducks

24. William Eklund, San Jose Sharks

25. Marco Kasper, Detroit Red Wings

26. Lane Hutson, Montreal Canadiens

27. Matthew Savoie, Buffalo Sabres

28. Jiri Kulich, Buffalo Sabres

29. Dustin Wolf, Calgary Flames

30. Devon Levi, Buffalo Sabres

31. Dalibor Dvorsky, St. Louis Blues

32. Jimmy Snuggerud, St. Louis Blues

33. Kevin Korchinski, Chicago Blackhawks

34. Joakim Kemell, Nashville Predators

35. Oliver Moore, Chicago Blackhawks

36. Gabe Perreault, New York Rangers

37. Marco Rossi, Minnesota Wild

38. Luke Evangelista, Nashville Predators

39. Ridly Greig, Ottawa Senators

40. Denton Mateychuk, Columbus Blue Jackets

41. Brock Faber, Minnesota Wild

42. Mavrik Bourque, Dallas Stars

43. Matt Coronato, Calgary Flames

44. Brennan Othmann, New York Rangers

45. Matthew Wood, Nashville Predators

46. Zach Bolduc, St. Louis Blues

47. Stanislav Svozil, Columbus Blue Jackets

48. Jakob Pelletier, Calgary Flames

49. Tyson Foerster, Philadelphia Flyers

50. Ryker Evans, Seattle Kraken