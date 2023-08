ANNONS

Joel Lassinantti kommer från karriärens kanske tyngsta SHL-säsong. Fram till jul imponerade han i vanlig ordning, men i januari och stora delar av februari hade stjärnan det tungt. Under en period petades han dessutom till förmån för en desto mer formstark Matteus Ward.

Efter säsongen insjuknade Joel Lassinantti och blev sängliggande. Då kom förklaringen till varför han hade haft det så tufft efter årsskiftet. Undersökningar visade att Luleåmålvakten drabbades av körtelfeber redan i januari - utan att han visste om det.

– Jag insjuknade ganska rejält efter säsongen och var sängliggandes några dagar. Då tog jag prover som visade att jag hade körtelfeber som de kunde spåra ända bak till januari. Då var det som att polletten trillade ner och jag insåg att jag inte riktigt hade varit mig själv. Jag var tom på energi och tom på kraft, vilket gjorde att jag inte kunde spela på topp, berättar han för NSD.

– Jag försökte hitta orsaker hela tiden till varför det gick så dåligt, men att man ska gå så långt som att ta blodprover på sig själv under säsongen, är lite som det sista alternativet. Eftersom jag varken hade ont i halsen eller någon riktig feber kändes det inte nödvändigt, men nu i efterhand skulle man ju såklart gjort det där och då för att få ett besked.

Joel Lassianntti: “Då kände man sig helt orkeslös”

Drabbas man av körtelfeber ska man inte anstränga kroppen mer än nödvändigt, och Lassinantti säger att han kände av sviterna av sjukdomen när han drog igång försäsongsträningen. Han blev också mer trött än vanligt efter matcherna under säsongen.

– Trots att sjukdomen låg kvar kunde jag faktiskt spela ganska bra under slutspelet. Jag frågade läkarna om just det, och de sa att det är möjligt för adrenalinet att trycka bort symptomen litegrann. Det kan dock ha bidragit till att jag blev så sjuk efteråt, och även under slutspelet hade jag svårt att orka med livet mellan matcherna. När adrenalinet väl lagt sig kände man sig helt orkeslös.

Trots sjukdomen stod Joel Lassinantti 40 SHL-matcher och tio slutspelsmatcher för Luleå under säsongen.

