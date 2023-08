ANNONS

Mora har tappat sex spelare plus sin huvudtränare och målvaktstränare till SHL. Stora delar av förra säsongens succélag är utbytt. Lagets sportchef Andreas Hägglund berättar i en stor intervju om:

Hur han hanterat SHL-beskeden: “ Jag tror alla skulle tycka det var en besvikelse i första hand”

Succéspelarnas resa: "Några av spelarna kom hit ganska stukade"

“Den utvecklingen han hade var magisk"

Nyckeln: Fick behålla flera stomspelare.

“Nu vill många komma till oss för att vi är duktiga att utveckla spelare”

Nyförvärven han är mest nyfiken på.

Hur han byggt det nya Mora-laget.

Johannes Johannesen hamnade i Rögle. Isac Heens hamnade i Frölunda. Olle Strandell i HV71. Anton Heikkinen i Skellefteå. Axel Sundberg i Örebro. Dessutom återvände Jonathan Myrenberg till Linköping. Och då har vi inte inte ens nämnt huvudtränaren Johan Hedberg, som försvann till Örebro, och målvaktstränaren Peter Iversen som försvann till Frölunda. Sex spelare och två tränare var vad Mora tappade till SHL förra säsongen. Bland de tunga tappen hittar vi också Kalle Miketinac, som flyttade till finska högstaligan.

Få lag, om ens något, drabbades så hårt av en spelarflykt som serietrean Mora gjorde inför den här säsongen.

– Man hade lätt att hålla sig för skratt när det började ramla in spelare på mitt kontor, som sa att de skulle till SHL, säger Moras sportchef Andreas Hägglund till hockeysverige.se.

Succéns baksida, kan man lugnt kalla det. Mora tappade flera tunga namn, som Axel Bergkvist, Lukas Wernblom och Matteus Ward till SHL redan sommaren 2022 innan. Och 2021 var det Ludvig Larsson, Oskar Stål Lyrenäs och Oscar Eklind som var tappen till SHL.

Sportchef Hägglund anade ganska tidigt att det skulle bli mängder med tuffa spelartapp även efter den senaste säsongen.

– Man förstod det hyggligt tidigt. Jag hade en väldigt bra dialog med spelarna, och det var väl några som vacklade lite om de skulle gå eller inte. Jag visste att sånt här kan hända, och var tvungen att ha lite olika planer för alla olika scenarion. Jag tycker ändå vi var ganska snabba på bollen och hade scoutat en del spelare för att kunna fylla några platser. Det kändes ändå okej.

Vilken känsla var det som dominerade när du fick besked efter besked att spelarna skulle till SHL?

– Jag tror alla skulle tycka det var en besvikelse i första hand. Sen lägger jag inte besvikelsen eller irritationen på spelarna i sig, jag förstår dem. Får du chansen att spela högre upp förstår jag att man vill ta den.

– Sen tycker jag att all media runtomkring haussar upp det. Det blev liksom en känsla av att “Mora kommer tappa hela laget”, och det gör ju att det blir en stress utifrån. Men ett lag - det kommer vi alltid ha.

– Där blev det ju ännu viktigare att vi kunde sätta de här stomspelarna. Andreas Ljunggren blev kvar. Daniel Ljunggren blev kvar. Johan Persson blev kvar. Måns Carlsson blev kvar. Fabian Ilestedt förlängde. Den typen av spelare är kanske viktigare än någonsin, nu när det blev som det blev.

Firma Ljunggren-Persson. Foto: Bildbyrån.

“Vi vill ju utmana om att gå upp”

Moras sportchef försöker se det positiva i den tuffa situationen.

– Det är ju ett kvitto på att vi gjort något bra. Några av spelarna kom hit ganska stukade och fick sedan en otrolig resa. Det ger ju ringar på vattnet när vi ska värva. Nu vill många komma till oss för att vi är duktiga att utveckla spelare.

– Och ska jag se något positivt i det så är det också att beskeden kom i hygglig tid. Hade jag börjat få de där beskeden i slutet av juni så hade vi blivit satta på pottan på ett annat sätt. Det får jag ge en eloge till spelarna för. De var ärliga hela vägen, vilket gav mig chansen att ersätta dem.

– Samtidigt vill ju vi också utmana om att gå upp i SHL, och det blir ju lite krångligare om man tappar sex, sju spelare till SHL. Det gör ju allting lite svårare.

Blir det en “boost” för dig, att du ändå hittat spelare som gör bra ifrån sig och sen värvas uppåt?

– Ja, det är klart. Men det gäller både mig personligen och klubben. Jag är inte ensam om att hitta de här spelarna utan vi är många som hjälps åt med bra scouting och genom att ge spelarna förtroende. Men det är klart det blir en boost för hela föreningen.

Mora hittade Olle Strandell i division 1, Axel Sundberg i Norge. Anton Heikkinen kom till klubben efter en tung period i Södertälje - och var sannolikt inte spelare man såg framför sig skulle spela i SHL redan nu.

Är du förvånad över den utveckling ni fått på vissa spelare?

– Egentligen inte. Det är otroligt bra personligheter som älskar att träna och vill bli bättre varje dag. Det är karaktärer som verkligen sticker ut. De står kvar och kör efter varje träning, de är där och kör innan träningen…De lever verkligen hockey.

– Sen kanske det gick snabbare än man trodde med någon spelare. Det är klart att utveckligen som Sundberg hade här är…magisk.

Axel Sundberg följer med Johan Hedberg till Örebro. Foto: Bildbyrån.

Finns det någon oro hos dig över hur stor del Johan Hedberg hade i spelarnas utveckling?

– Nej, inte alls. Johan gjorde ett fantastiskt jobb och ska ha all beröm för det. Men konceptet vi har är oberoende av vilken coach vi har. Nu får vi upp Daniel (Hermansson, ny huvudtränare) som jobbat nära de yngre men även varit med A-laget. Han är också den som i stora drag byggt vår playbook. Så jag är inte ett dugg orolig. Det känns jättebra med den stab vi har.

“Det är farligt att säga”

Inför förra säsongen sa Johan Hedberg uttryckligen att man skulle ge Olle Strandell chansen på Axel Bergkvists position - och det blev succé.

Resonerar du så även vid värvningar, att han ska bli den nya Axel Sundberg eller Olle Strandell, eller hur har du tänkt nu när du ska ersätta de som försvunnit?

– Det är klart, om man tappar en sån som Axel Sundberg bör man kanske titta efter en ny rajtare. Men i grunden har vi ett spelsystem som är väldigt inarbetat, och när vi värvar spelare försöker vi hitta spelare som passar in i det systemet i olika roller. Sen ger vi dem rollerna utifrån det. Några av de rekryteringar vi gjort hade vi gjort oavsett vilka vi hade tappat. Och det är farligt att säga att “Nu har vi tappat Axel, nu ska den här killen fylla hans lucka”. Det blir farligt för den nya spelaren.

Finns det något nyförvärv du är extra spänd på, som du tror kan få en stor utveckling hos er?

– Det finns ganska många. Det ska bli intressant att se Roope Laavainen, som var otrolig duktig i KIK. Det blir spännande att se om han kan ta nästa steg hos oss, vilket vi tror han kan göra.

– Joseph Berger är spännande. William Pethrus kommer tillbaka för att få en nytändning. Ludvig Levinsson är en otroligt skicklig spelare. Kan han ta nästa steg?

– Jag glömmer jättemånga är, men det är många som med rätt verktyg kan ta nästa steg. Alla kommer inte göra det samtidigt, men jag hoppas så många som möjligt gör det.

Joseph Berger ansluter från Tingsryd. Foto: Bildbyrån

Men det är inte bara nyförvärven som ska fylla de stora tomrum som stjärnorna lämnat. I klubben finns också de norska stortalangerna Michael Brandsegg-Nygård, Noah Steen och Petter Vesterheim

– De kommer få chansen att ta stora steg. Alla har en otrolig potential, men vi måste se nyktert på det. Alla är väldigt unga. Och det är en sak att hoppa in i slutspelet, som Noah gjorde, och spela på adrenalin i fyra matcher. Det är en annan sak att göra det i 52. Det är en dialog vi behöver ha med dem. “Ni kommer bli bra och ni är bra, men det kommer gå upp och ned”.

– Men det är klart vi hoppas att de kan slå igenom ordentligt och göra det i 40 matcher, i alla fall. Vi är också otroligt måna om att de ska varva spel i A-laget med spel i J20, för att de verkligen ska få spela i de roller de kommer utvecklas i senare. Vi ska inte göra något tokigt för att de ska hajpas upp i A-laget. Det viktigaste är att de ska utvecklas. Därför har vi också en lite bredare trupp den här säsongen.

Kan värva inför premiären

Mora har just nu två målvakter, åtta backar och 16 forwards kontrakterade. Nästa vecka börjar laget försäsongsspela, med en match mot Storhamar på torsdag som första uppgift.

Är det den trupp ni har nu som ni kommer gå in i säsongen med?

– Vi får se lite hur det ser ut på försäsongen, och vad vi kan behöva. Vi har pratat om att vi ska ha in en till back, men det är inte säkert att det blir så. Det kanske inte blir någon ny spelare alls. Men dörren är inte stängd. Vi håller koll på marknaden och hittar vi någon som passar in i lagbygget kan det hända något. Det är dumt att säga nu att inget kommer hända, och så är det ett par nya spelare i laget innan premiären.

Hur ser du på laget du satt ihop så här långt?

– Det känns bra. Det ser bra ut. Men träning är träning, och match är match. Det ska bli väldigt spännande att se hur det ser ut nu när vi börjar spela lite försäsongsmatcher. Vi börjar mot Storhamar och får bekänna färg direkt.

Med tanke på de tapp ni ändå har haft - vilka förväntningar går ni in i HockeyAllsvenskan med?

– Utåt pratar vi om topp-sex. Det är där vi börjar. Sen brukar vi bli rankade långt ned, exprterna sätter oss sällan högt upp. Men det passar oss bra. Vi har ett ungt lag, som alltid och det handlar om att få ihop gruppen. . Det är bara att kolla på Superettan och vad Utsikten gör där. Jag tycker det är för härligt!

– Det handlar för oss inte om att ha flashiga namn, det ger inga garantier bara för att man har det. Det är gruppen som ska göra det. När vi har vår upptaktsträff kommer media härja runt andra lag - och jag kan gilla det. Det är roligare att knäppa experterna på näsan i slutändan…

