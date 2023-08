ANNONS

Max Véronneau är skadad - och ser ut att missa SHL-starten.

– Förhoppningen är att Max ska kunna träna fullt ut med laget lagom till seriepremiären, säger Leksands fysioterapeut Emilia Backman.

Leksands IF hade mängder med skador förra säsongen - och den här försäsongen har inte startat bättre på frånvarofronten.

Man saknar just nu sin tränare Björn Hellkvist, som är sjukskriven efter en hjärnoperation som kan kopplas till Hellkvists Parkinsonsjukdom. Han missar därför inledningen av försäsongen.

– Björn behöver ha närheten till Lund och sitt läkarteam ett tag till. Just nu jobbar läkarna med att finjustera olika delar för att få allt att kännas bra så han kan komma tillbaka till Leksand. Jag pratade med Björn häromdagen och han berättade att allt har gått superbra men han var inte 100 procent redo att lämna Skåne. Vi hoppas att Björn är i full gång inom en snar framtid, förhoppningsvis inom ett par veckor. Björn var i Leksand under sista veckan i juli och tillsammans med övriga i tränarteamet bestämde man planen som skulle gälla under tiden som Björn är frånvarande, säger general manager Thomas Johansson.

Max Veronneau tränar på egen hand

Utöver Hellkvist saknar Leksand också fyra tunga namn: Matt Caito, Max Véronneau, Martin Karlsson och Justin Kloos. På sin hemsida har man kommenterat frånvaron av de fyra nyckelspelarna.

– Matt har ännu inte inlett sin träning på is men är inte långt ifrån att få börja. Han följer sin rehabiliteringsplan väl men vi kan i dagsläget inte säga exakt när han väntas vara redo för spel, säger Leksands fysioterapeut Emilia Backman om Matt Caito.

Den tidigare skyttekungen Max Veronneau, som drogs med en skada även förra säsongen, kan inte träna för fullt och ser ut att missa SHL-premiären.

– Max befinner sig något längre fram i sin rehabilitering men tränar fortsatt på egen hand ute på isen. Förhoppningen är att Max ska kunna träna fullt ut med laget lagom till seriepremiären.

Martin Karlsson borta till jul

Däremot hoppas man få att få tillbaka Justin Kloos fullt ut innan månadsskiftet.

– Justin tränar även han individuellt på is och följer likt ovan nämnda spelare sin rehabiliteringsplan väl. Förhoppningen för Justin är att han ska kunna träna för fullt innan september.

Runt Martin Karlsson ser det desto dystrare ut.

– Martin följer också sin rehabiliteringsplan väldigt väl men vi räknar inte med något spel innan jul,

