Filip Windlert har nyligen opererat sig - men gick ändå på is med resten av laget i måndags. För hockeysverige.se berättar AIK-backen om den stundande säsongen, och den skada som han dragits med under två säsonger.

– Det har varit en lite knepig skada, för vissa dagar har smärtan varit helt borta och andra dagar har det känts piss, berättar den tidigare lagkaptenen.

Filip Windlert har blivit en av riktig AIK-profil. Han tillbringade hela juniortiden i klubben, och A-lagsdebuterade redan 2011/2012. Han återvände sedan 2017/2018 efter några år i andra klubbar, och förutom en säsong i finska TPS har han blivit kvar i klubben.

Men den här försäsongen har inte varit helt optimalt för den 30-årige backen. En skada tvingade honom till operation, vilket gjort att han inte riktigt kunnat förbereda sig så som han velat. Trots det har han bara missat tre grundseriematcher de senaste två åren.

– Det var en inflammerad sena i knät. Det var ingen jättestor grej egentligen, men jag har haft problem och dragits med det i två års tid. Jag har försökt rehaba bort skadan på andra sätt, men det har inte gått. Efter säsongen kom jag och det medicinska teamet fram till att det var bäst att göra en operation, så att jag skulle bli kvitt den och blir smärtfri, berättar Windlert för hockeysverige.se.

– Det känns jävligt skönt att ha det gjort nu, även om det kändes tråkigt där och då att jag skulle missa lite försäsong. Vi har ju bara någon månad på oss att bygga upp oss inför säsongen, så det kändes trist att missa lite tid. Men i det långa loppet var det rätt beslut, så att jag kunde bli helt smärtfri och skadefri.

“Påverkat mer än man velat erkänna”

Filip Windlert berättar att allt gått bra och att han nu är smärtfri. Han kunde till och med gå med laget på is tidigare under veckan.

– Ja, det har varit skönt att få några ispass. Jag är väl lite kantigare än de andra, som kunnat vara lite på is under sommaren också, men det har varit skönt att ha fått vara med och köra och känna lite på grejerna. Det är alltid en startsträcka i början, så det kommer ta några veckor att hitta tillbaka till där man vill vara.

Hur mycket har skadan påverkat ditt spel?

– Det har varit lite till och från, men jag tycker inte den påverkat så mycket. Vissa dagar har det gjort mer ont och känts sämre, och då har den nog påverkat mer än man velat erkänna.

Filip Windlert. Foto: Bildbyrån.

AIK-backen berättar att operationen i första hand inte gjordes för att förhindra framtida problem eller men.

– Nej, det var mest för att lösa problemet här och nu. Det hade säkert kunna gå att fortsätta köra som jag gjort de senaste åren, men det här gjordes för att jag skulle kunna träna som jag vill och verkligen få bukt med problemen och slippa ha ont. De senaste två säsongerna har jag fått anpassat min fys och sådana saker.

Siktar på spel i premiären

Filip Windlert siktar nu på spel i premiären - mot Brynäs på bortaplan.

– Det är planen. Jag siktar på att köra helt fullt med laget nästa eller näst nästa vecka. Så jag hoppas jag hinner komma ikapp med de bitar jag legat efter lite med.

– Det känns som en rolig match att starta säsongen med. Det känns lite som ett klassikermöte, AIK och Brynäs har mötts många gånger. Så den är jag taggad på. Nu hoppas jag bara få att få ordning på allt fram tills dess, så man är hyfsat representabel när det väl är dags.

Säsongen 18/19 vann AIK HockeyAllsvenskan, med bland annat Filip Windlert i laget. Han lämnade sedan för TPS Åbo och fick se “Gnaget” sluta sist säsongen därpå. De senaste tre säsongerna har man slutat nia, nia och tia. Det blev i våras ett uttåg i kvartsfinalen mot MoDo, med 4-2 i matcher.

Ni gjorde en del tunga värvningar förra säsongen, vad var det som gjorde att ni inte riktigt lyfte förrän i slutspelet?

– Jag tycker att vi som lag hade svårt att hitta kontinuiteten med vår ishockey. Vi kunde spela en bra hockey, men vi kunde också spela en fantastiskt dålig hockey. Vi var för ojämna. När vi väl hittade rätt spelade vi bra ett par matcher, men det skedde lite för sällan.

– Prövningen till i år blir ju att hitta det under en längre period. Det är inte lätt. Och det är ju det som utmärker topplagen. De gör samma sak varje dag - och det är det som är det svåra. För som du säger, vi hade ett ganska bra lag förra året. Men jag tycker vi har ett bättre lag i år.

Var står AIK när ni går in i säsongen?

– Just nu finns det en jäkla stor optimism i och runt klubben. Vi avslutade bra i slutspelet och spelade bra hockey. Vi bjöd upp bra mot MoDo, som sen gick upp. Där kände man ändå att vi inte var så långt ifrån den absoluta toppen. Det känns som att den känslan följt med i sommaren. Det finns en positivitet som kanske inte funnits de senaste åren, då vi stått och stampat.

– Jag tycker laget ser spännande ut, även om det alltid är svårt att sia om vilka som kommer blomma och vilka man prickar rätt på.

Om AIK:s satsning: “Ingen hemlighet…”

AIK har inte minst byggt om en del på backsidan, där Ole Einar Engeland Andersen, Hampus Falk, Tom Hedberg och Mathew Maione är nya jämfört med förra säsongen.

– Jag tycker det känns bra och kul. Alla är rätt drivna och driver på bra på gymmet och ser ut att ha tränat bra under sommaren. Det är samma sak på isen, de verkar ha en bra attityd och en bra inställning att bli bättre och driva sig själva och klubben framåt. Det känns som att det är precis det man letat efter. Sen är det, som jag sa, svårt att veta nu vilka som kommer blomma.

– Det är ganska mycket nytt och det lär ta tid att få ordning på allting och spela in alla backar i systemet som “Blomman” (tränaren Anton Blomqvist) och staben vill spela.

Tom Hedberg är ett av nyförvärven. Foto: Bildbyrån

AIK är bara ett av många lag med toppambitioner. Brynäs, Djurgården, Södertälje, Björklöven och Västerås är bara några av de övriga lag som siktar på en topp-placering.

Vad går ni i AIK in med för förväntningar?

– Det är många lag i HockeyAllsvenskan som rustat över en lång tid, så det känns som att värdet stigit för ligan. Det är en spännande liga att följa och det pratas mycket om HockeyAllsvenskan - vilket är kul. Vi har ju inte varit jättenöjda med våra senaste säsonger. Vad har vi slutat? Nia, nia och tia…Det är inte de ambitioner vi har. Det är ju ingen hemlighet att AIK dragit igång en större satsning, och med det kommer våra ambitioner att öka, såklart.

– Men vi har en prövning framför oss. Vi behöver växla upp och bli ett lag man kan lita på över tid, slår Filip Windlert fast.

