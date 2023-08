ANNONS

Efter ett välbehövligt uppehåll blickar Marcus Krüger mot en ny säsong i Hockeyallsvenskan med Djurgården - och ger sina tankar om tappen, förutsättningarna och förhoppningarna.

– Vi vill ha den här pressen på oss, säger den tvåfaldige Stanley Cup-vinnaren.

TUMBA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Efter elva år återvände Marcus Krüger till Djurgården med ett mål: Att göra ta klivet direkt upp till SHL igen.

Så blev det inte.

Nu har fallskärmen från den högsta ligan släppt och frågan är om Stockholmslaget inte missade sin bästa chans att ta sig tillbaka?

När lagkaptenen Marcus Krüger kommer till lägret Sports Heart i Tumba gör han det efter ett välbehövt, men kort uppehåll och trots allt ändå med en hel del positivitet.

– Sommaren har varit bra, men den har gått snabbt. Nu börjar hockeysäsongen på riktigt. Det ska bli kul, suget finns verkligen, säger han till hockeysverige.se i slutet av lagets första vecka tillbaka i träning.

En förlust i sjunde finalmötet med MoDo satte i slutet av april punkt för en händelserik säsong som för Djurgården bland annat innehöll tränarbyte och inte minst skador. En av de drabbade var just Krüger som i finalserien spelade med dubbla skador och avstod från att teka. Problem som han nu berättar att han blivit av med.

– Jag kände mig ändå hyfsat fräsch förra säsongen. Det var egentligen bara två saker på slutet och det känns bra nu i alla fall. När vi drar igång på riktigt nästa vecka så tror jag inte att det ska vara några problem.

Hur har träningen gått under sommaren?

– Jag har fått modifiera träningen lite efter vad som har gått att göra, men jag har ändå kunnat köra på bra tycker jag. Det som har varit lite annorlunda är att jag inte har varit lika mycket på is, men det har inte bara haft med skador att göra. Det har varit så svårt att hitta is här i Stockholm. Men det har också gjort att suget den här veckan har varit ännu större.

Är du redo till att ta första tekningen i premiären?

– Ja, det hoppas jag. Vi har sju veckor tills dess. Det ska definitivt inte vara några problem.

“Det som kommer att göra det så stort om vi löser det"

Men vilket Djurgården vi får se när pucken släpps 22 september är i nuläget lite oklart. Flera av lagets unga nyckelspelare från i fjol har tagit steget upp i SHL och lämnat stora hål efter sig, samtidigt som klubben har x antal miljoner mindre att jobba med jämfört med förra året.

– Alla vi som var med förra året vet hur det slutade. Vi hade chansen på slutet. Nu vill man komma dit igen. Samtidigt vet vi också att det är en lång väg dit, det går inte att kolla för långt framåt. Nu handlar det mest om att komma i form och köra in nya grejer, men någonstans i bakhuvudet ligger det att vi vill ta oss till de stora matcherna som vi spelade förra året. Det är en hel del jobb som ska göras innan det och det vet alla, säger Krüger.

Marcus Krüger intervjuas efter finalförlusten. Foto: Bildbyrån.

Vad har du för förhoppningar?

– Om jag inte hade trott att det här kunde gå så hade det varit tufft att gå in i säsongen. Det kommer att bli tufft, det var det förra året, minst sagt. Det kommer att bli minst lika tufft den här säsongen, men det är det som kommer att göra det så stort om vi löser det i slutändan. Det är det som är drivkraften.

– Alla situationer är olika. Man tänker oftast att det ska bli på ett sätt, sen blir det något helt annat. Förra året hade vi massor med skador som vi inte hade räknat med. Mina förväntningar är att tackla allt det som händer under säsongen så bra som möjligt. Sen vill vi ha den här pressen på oss, att vara ett topplag och ha chansen i slutet på säsongen. Det ska vi definitivt ha, sen hur vägen ser ut, det får vi se.

Hyllar 20-åringen: “Kan bli en ledande spelare för oss”

Jonathan Lekkerimäki, Linus Arnesson, Liam Öhgren, Carl Lindbom, Lukas Vejdemo och Fredrik Forsberg har samtliga valt att gå vidare efter finalförlusten, många av dem till SHL. Ändå väljer Krüger att se det positiva hos de i gruppen som är kvar.

– Först och främst, naturligt steg för dem. De var ju så duktiga och ledande spelare i vårt lag förra året så det är bara naturligt att de försvinner till SHL och vidare i sina karriärer. Sen har vi flera yngre spelare från förra året som är kvar. "Blomman" (David Blomgren) och Wiktor (Nilsson) och de andra som också gjorde det bra blir grymt viktiga för truppen. De vill framåt i sina karriärer och vi försöker ta rygg på dem och hänga med när de tränar extra.

I och med de tappen, känner du en större press?

– Nej, jag tänker inte på det. Jag försöker sätta den pressen på mig själv. Jag vill vara en ledande spelare och jag vill försöka göra så mycket skillnad jag kan. När jag klev in förra säsongen var det ju också så här. Många av de som försvann nu hade inte spelat så mycket seniorhockey. Sen visade det sig vara så viktiga som de var för vårt lag, men det visste man ju inte redan då.

Krüger menar att vi mycket väl kan få se liknande genombrott kommande säsong från yngre killar som exempelvis David Blomgren och Wiktor Nilsson.

– “Blomman” började ju i juniorlaget och sen tog han en plats. I min mening kan han mycket väl vara någon som blir en lika ledande spelare för oss när man summerar säsongen. Man vet aldrig var det ska ta vägen. Sen tog sig Djurgården långt i juniorslutspelen förra året. Det kanske också kan finnas några där också.

“De ska vara solklara favoriter"

Utöver dessa löften har Krüger och Djurgården trots allt ändå med sig en rätt stor del av förra årets lag in i 2023/24. Lägger man dessutom till några återvändare och att tränaren Johan Garpenlöv får styra skutan från start så menar kaptenen att det finns en hel del som talar för laget kommande säsong.

– Det känns skönt för dem och för oss. Vi känner till grunderna i spelet ganska väl och hur "Garpen" vill att vi ska spela. Det borde göra att inlärningen kanske går lite fortare än om det skulle vara en helt ny tränare igen. Det känns bra och tryggt.

Samtidigt fortsätter ett helt gäng lag satsa för att vara med i toppen och slåss om avancemang. Det hela ser upplagt ut för ett mycket jämnt toppskikt.

– Det var jämnt förra året, som jag kommer ihåg. Vi kom fyra, men hade lika gärna kunnat komma femma, sexa eller lite högre. Nu ser det väl ut att bli ännu mer så. Men det är klart, med det lag Brynäs har ska de vara solklara favoriter. Vi får se hur det blir helt enkelt, men vi hoppas vara med där och fajtas, helt klart, avslutar Marcus Krüger.

Marcus Krüger under Sports Heart i augusti 2023. Foto: Simon Eld.

