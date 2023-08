ANNONS

Två år har gått sedan Johan Fransson plötsligt tvingades avsluta sin spelarkarriär. För hockeysverige.se öppnar han nu upp om den otäcka motorcykelolyckan - och resan tillbaka.

– Jag har försökt skaffa mig ett liv som jag trivs med, säger “Frallan”.

Johan Fransson var med om att vinna VM-guld i Globen 2013 och var även OS-spelare 2018. Trots skadeproblem säsongen 2020/21 var han på väg mot kanske en av sina bästa säsonger någonsin. Då var olyckan framme som gjorde att han tvingades att avsluta sin karriär.



I en intervju för OLD SCHOOL HOCKEY som du kan läsa här på hockeysverige.se under söndagen berättar den nu 38-årige Falutränaren om vad som hände och hur resan tillbaka har varit.



– Jag har alltid haft motorer som mitt största intresse, bilar och motorcyklar. Det som hände var att när jag skulle flytta in min vänsterfot lite halkade jag till. Jag fick högerlut och åkte ut i något buskage och skit. Sedan kom ett dike och då small det bara.

– Jag fick ligamentskador i nacken, frakturer på kotor och skit så idag går inte nervsystemet att lita på. Jag har försökt skaffa mig ett liv som jag trivs med. Sedan har det blivit en vana att ha lite problem. Vi får se med tiden om det försvinner, men jag har inga större förhoppningar.

– Första året var jättejobbigt och jättetufft med mycket smärtor. Allt runt omkring också… Allt var helt värdelöst.

– Ja, det var nästan jobbigast. Klart att det är kul och bra att ha min familj, men orken att finnas till… Jag satte all kraft på att finnas med så mycket jag kunde för dom andra i familjen.– Sedan har det kommit mer och mer att jag hittat tillbaka till livet. Man måste hitta en tillvaro man trivs med. Det är jätteviktigt och det går inte att sålla bort allting. Jag försökte hitta en balansgång med roliga saker och sedan tänka till vad man gör och så vidare. Just nu trivs jag väldigt bra och familjen och vänner har varit ett väldigt bra stöd för mig.– Ja, det skulle jag säga att jag gör. Folk ser inte när jag är dålig eller det är sämre utan jag är samma person när det är dåligt som då det är bra.– Folk kan sägaDet var i och för sig att ta i (skratt),Ofta svarar jageftersom jag inte orkar svara något annat. Jag trivs bra och det här med Falun känns jättekul. Superroligt.