Den klassiska fotbollsklubben Leeds United har fått en ny ägargrupp. Där ingår flera idrottsprofiler – bland annat svenske NHL-stjärnan Gabriel Landeskog

Gabriel Landeskog missade hela förra säsongen efter en tuff skada. På sidan av isen fortsätter dock stjärnan vara företagsam.

Det står nu klart att svensken är en av delägarna i Leeds United, den klassiska engelska fotbollsklubben som nyligen ramlade ur högstaligan.

I ägargruppen hittar vi bland annat tidernas bästa simmare i Michael Phelps, två av världens bästa golfspelare i Justin Thomas och Jordan Spieth, samt tidigare lagkamraten från Colorado Erik Johnson.

I am thrilled to announce that the following athletes have partnered with @BigLeagueAdv to invest in @LUFC @MichaelPhelps @JordanSpieth @JustinThomas34 @Larrydn22

Myles Jack@TJMcConnell @6ErikJohnson @GabeLandeskog92



Other athletes have joined our group but prefer to…