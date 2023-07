Vancouver säkrar upp Nils Höglander. Canucks meddelade under söndagen att man har skrivit på ett nytt kontrakt med den skicklige forwarden.

Nils Höglander hade en tuff säsong där han efter två raka år med Vancouver Canucks blev nedskickad till AHL-laget Utica Comets. Där blev det 32 poäng på 46 matcher under grundserien.

I NHL blev det “bara” 25 matcher, att jämföra med 56 respektive 60 säsongerna innan.

22-åringens kontrakt gick ut efter säsongen och Vancouver valde då att ge honom ett kvalificerande erbjudande för att behålla rättigheterna. Nu har parterna också kommit överens om ett nytt kontrakt.

General Manager Patrik Allvin announced today that the #Canucks have agreed to terms with forward Nils Höglander on a two-year contract with a $1.1M AAV. pic.twitter.com/jcHGYHkaJA