ANNONS

Efter två år i Toronto har Erik Källgren bytt NHL-klubb. Till nästa säsong ska den tidigare SM-guldmålvakten slå sig in i New Jersey Devils och NHL, på allvar.

– Det är bara gasen i botten den här sommaren, berättar 26-åringen för Hockeysverige.se.

STOCKHOLM (Hockeysverige.se)

Efter två säsonger i NHL med spel för Toronto testade Erik Källgren på att via ”free agency” hitta en ny klubb där han kunde få en större roll. Så långt har det ”bara” blivit 24 NHL-matcher. Ganska snabbt hörde New Jersey av sig och ville sajna 26-åringen från Lidingö. En klubb där bland andra Johan Hedberg och Eddie Läck tidigare gjort starka avtryck i kassen.

– Det gick snabbt. Vi var på ett examensfirande 1:a juli och jag var inte riktigt med på att det skulle börja ringa i telefonen, berättar Erik Källgren för hockeysverige.se då vise på ett hotell invid ett somrigt Humlegården i centrala Stockholm.

– Min agent ringde. Sedan hade jag lite samtal med några lag och då även Jersey. Det kändes som Jersey hade en bra plan och att dom på målvaktssidan var samspelta i organisationen. Jag fick en bra känsla och sedan blev det klart rätt snabbt.

När hockeysverige.se nyligen träffade Magnus Hellberg berättade han att man inte har lång tid på sig att ta ett beslut när det kommer ett kontraktserbjudande. Något som Erik Källgren känner igen sig i.

– Det var exakt samma för mig och sjukt stressat. Samtidigt var det spännande och otroligt kul att de var så ”på”. Det hade jag inte riktigt trott.

– Jag fick slita min flickvän åt sidan så vi fick snacka ihop oss eftersom det var snabba bud. Dom ville ha beskedet så pass tätt in på.

Och din flickvän, Lisa, var med på det direkt?

– Ja, ja… Min flickvän, Lisa, är grym. Vi gör det här tillsammans och brukar såklart snacka ihop oss, men det gick undan, skrattar Erik Källgren.

Har Jesper Bratt hört av sig ännu?

– Nej, jag har inte snackat med någon på så sätt, men vi lär springa på varandra förr eller senare.

Vad vet du om New Jersey Devils som organisation?

– Inte så jättemycket. Jag har lirat lite mot deras AHL-lag, Utica. Sedan var jag med Leafs på bänken en match i Jersey. Det var då dom på hösten hade sina elva, tolv vinster i rad.

– Jag vet att Jersey har ett ungt och bra lag. Dessutom har dom nyligen förlängt med några viktiga pjäser. Jag vet såklart också att Jersey var väldigt heta i början av förra säsongen, men sedan svalnade det av lite efter jul.

Konkurrensen: “Båda är otroligt duktiga"

Förutom Erik Källgren har New Jersey två målvakter ytterligare som kommer vara med och slåss om platserna i laget, Akira Schmid och Vitek Vanecek.

– Schmid har jag spelat mot i AHL, så honom har jag lite koll på. Vanecek har jag sett då han spelat i NHL. Vi spelade mot honom säsongen innan den förra då han var i Washington, så jag har lite koll på honom också.

Hur tänker du då kring konkurrenssituationen som blir den här säsongen?

– Jag vet att alla som är på den nivån där borta är väldigt duktiga, så jag kan inte säga att jag sajnat där för att jag ser en öppning eller så utan jag fick en bra känsla för hur vårt samtal var.

– Det är en konkurrenssituation i alla lag och jag känner att det skulle kunna bli en bra ”fit” för mig, men båda två är otroligt duktiga. Det kommer bli en bra fajt om jag ska ta en plats där.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Erik Källgren valde New Jersey.

Har ledningen sagt något om att det kommer bli ni tre eller ska ytterligare målvakter in och slåss om en plats?

– Det man sagt är att dom behövt flera målvakter under säsongen. Att, vilket jag tycker det varit i många lag senaste säsongerna, det sällan bara är två killar som spelar hela säsongen. Ofta blir det någon skada eller att någon ”dippar” så man får slänga in någon ny.

– Dom har inte lovat mig någonting, men det händer alltid grejer och då kanske det dyker upp några chanser.

Erik Källgren åkte över till Torontos organisation 2021 efter att säsongen innan varit med och spelat hem Växjös tredje SM-guld.

– Det hände otroligt mycket under dom två säsongerna. Dels min debut förra säsongen och allt det där. Jag har ändå nu spelat 24 matcher i NHL.

– På förhand, då jag skrev det kontraktet, hade jag var nöjd med att ha spelat 24 matcher i NHL. Samtidigt, när jag är där uppe och spelar vill jag alltid leverera bättre.

– Jag ser tillbaka på Toronto som en otroligt häftig tid. Det var en spännande stad att leva i. Dessutom att få uppleva det trycket som är runt hockeyn där.

Tiden i Toronto: “Det skulle varit självplågeri”

Hur är känslan att åka in inför Torontos mycket speciella och givetvis krävande publik?

– Nu har jag inte så mycket att jämföra med på NHL-nivå, vilket kanske är lite synd. Det är speciellt och publiken är passionerad och känns som många där kan hockey.

– Det är en hockeytokig stad, vilket märks. Samtidigt hade jag inga större problem med det. Jag var inte heller någon superstjärna i Toronto. Stjärnorna har nog en annan situation. För mig var det bara häftigt.

– Klart att när vi torskat och inte spelat så bra fick vi höra det. Jag kan vara ärlig och säga att sociala medier kunde vara en tuff plats att vara på om det inte gått bra. Vi hade en period när jag var uppe och då hela laget gick lite knackigt. Då kände jag att det inte var någon idé att gå in och kolla sociala medier efter en torsk. Det skulle varit självplågeri och något man skulle undvika.

Hur ser du idag tillbaka på debuten?

– Det var en speciell tid. När jag tänker tillbaka var det mycket som hände under en kort period så det är nästan svårt att minnas hur det var.

– Jag blev uppkallad och inbytt en halv match. Vi hade en utematch mot Buffalo samma helg så det var en stor cirkus och inte bara vanligt serielunk. Under utematchen satt jag på bänken.

– Kvällen efter den matchen fick jag veta att jag skulle debutera från start mot Dallas några dagar längre fram. Det kändes så sjukt eftersom så långt jag kan minnas har jag dagligen jobbat för att nå dit. Att då få beskedet att jag skulle göra debut i Toronto och NHL om två dagar… Det var svårt att ta in.

– Så som matchen gick, att vi vann och jag höll nollan, jag hade inte kunnat önska mig en bättre debut. När man är inne och spelar är man så fokuserad på det så jag kan inte säga att jag njöt och tog in känslan.

– Jag hade sådan enorm fokus på min egen prestation, men jag kommer ihåg då jag och min tjej gick hem efter matchen. Vi hade svårt att prata riktigt för det som hade hänt var så surrealistiskt. En otroligt kul tid och att jag fick dela den med henne var väldigt kul.

Foto: Ronnie Rönnkvist. Erik Källgren.

Läste du sociala medier efter debuten?

– Det var mycket som hände, många samtal och gratulationer. När jag gick in och kollade sociala medier så hade det exploderat under några timmar.

Den 24:e november 2022 stannade hela hockeyvärlden upp. Beskedet som många väntat på hade kommit. En av världens bästa och mest uppskattade hockeyspelare genom alla tider, Börje Salming, hade lämnat oss efter sin ojämna kamp mot ALS.

Hyllningen till Börje Salming: “Visade vad han betytt”

Drygt två veckor innan var Börje Salming på plats i Toronto för en sista gång för att säga farväl till vänner, tidigare lagkamrater och fans. Hyllningen var både varm och värdig. Salming hade familjen omkring sig då Maple Leafs hyllade sin hjälte ute på isen. Det var också en mycket tagen 71-åring som fick ta emot en sällan skådad hyllning. Han fick känna uppskattningen från hockeypubliken i sitt andra hem, Toronto, medan fortfarande var vid liv.

Erik Källgren:

– Det var speciellt. Mycket känslor och något jag kommer bära med mig resten av livet, säger Erik Källgren och fortsätter:

– Mottagandet han och hans familj fick i Toronto var otroligt kul att se, men också väldigt värdigt. Det visade vad han har betytt för hockeyn generellt, men också för oss svenskar.

– Sheldon Keefe, vår coach, startade med oss svenskar i första bytet. Jag stod i mål. Sedan var det resten av alla svenskar som var uppe då. Rasmus Sandin och Timothy Liljegren på backen. (Calle) Järnkrok, Pierre Engvall och ”Wille” (Nylander) i en kedja.

Foto: Fredrik Jax och Bildlbyrån.

Hur var det att kliva in och spela match efter det ni hade fått uppleva?

– Det var något jag inte hade varit med om innan. Börje var ute på isen med sin familj. Vi hälsade och kramade om honom innan vi gick ut. Jag var otroligt berörd…, Erik Källgren tystnar en kort stund och naturligt vis blir märkbart berörd innan han fortsätter:

– … eftersom man visste att det var sista gången han var där. Att det var sista gången han var på isen och samtidigt få se vad han betytt för Toronto och hur älskad han var där…

– Det var häftigt och vi alla kände att vi ville vinna den matchen för honom. Mycket känslor såklart och speciellt att spela match efter det.

Ska följa profilernas fotspår: "Ribban är satt"

Erik Källgren kände även en stolthet över att få se en svensk ishockeyspelare hyllar på ett sådant sätt i Toronto där hockeyn är som störst i världen.

– Jag kände en otrolig stolthet över att vara svensk och få vara med och hylla honom där. Det är verkligen så att han har banat väg för alla svenskar i NHL. Speciellt i Toronto, säger Erik Källgren med ett leende.

Åter till det som komma skall nästa säsong, det vill säga spel med New Jersey, vilka förväntningar har du på säsongen med tanke på det du själv säger, att du bara fick 24 matcher i Toronto?

– Man får mersmak när man varit uppe i NHL och spelat. Sedan är jag inte supernöjd med min förra säsong, men jag är otroligt taggad på att komma dit.

– Det är bara gasen i botten den här sommaren. Försöka bli starkare och bättre på alla sätt. När sedan säsongen kommer… Jag ser otroligt mycket fram emot att komma dit och få tävla om platser och speltid.

Eddie Läck och Johan Hedberg har gjort fina avtryck i New Jersey, kan du känna att det blir en speciell mantel att axla?

– Absolut. Det är många svenskar som varit duktiga i Devils. Ribban är satt. Jag känner inte Jesper Bratt personligen, men han har verkligen blivit en stjärnspelare för Devils.

– Som jag sa känner jag mig otroligt inspirerad över att få komma dit och visa att jag vill prestera på en hög nivå och ta plats, avslutar Erik Källgren.

TV: Gustav Nyquist om övergången till Nashville