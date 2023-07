Jesper Fast ser inte ut att kliva ut på free agent-marknaden.

Enligt nordamerikanska rapporter ska svensken vara överens med Carolina Hurricanes om ett nytt tvåårskontrakt värt 2,4 miljoner dollar.

Det verkar inte bli någon “Free Agent Frenzy” för Jesper Fast.

Den 31-årige Nässjökillen uppges nämligen stanna i Carolina Hurricanes. Sportsnets insider Elliotte Friedman var först att rapportera om att Fast var på väg att skriva ett nytt kontrakt med "Canes. Strax därefter skrev TSN:s insider Chris Johnston att parterna ska vara överens om ett tvåårskontrakt värt 2,4 miljoner dollar (cirka 25,9 miljoner kronor) per säsong.

Fast skulle då få en löneökning på 400 000 dollar per säsong då hans senaste kontrakt hade en årslön på två miljoner dollar. Kontraktsförlängningen har dock ännu inte bekräftats av Carolina Hurricanes.

Hearing Jesper Fast will return to the Carolina Hurricanes. Good player, good fit there.

With Jesper Fast and the #hurricanes working through the final details of a contract extension, it's expected to be a two-year deal in the $2.4M AAV range.@NorthStarBet @TSN_Sports