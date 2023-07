Erik Brännström stannar i Ottawa Senators även nästa säsong.

Den svenske backen skriver ett nytt ettårskontrakt värt två miljoner dollar.

Den senaste NHL-säsongen var faktiskt Erik Brännströms första hela säsong där han bara spelade i NHL och aldrig blev nedskickad till AHL.

För att bekräfta sin NHL-status skriver nu Brännström ett nytt kontrakt med Ottawa Senators som gäller för säsongen 2023/24. Det nya kontraktet har en årslön på två miljoner dollar (cirka 21,5 miljoner kronor) vilket innebär att svensken mer än dubblar sin lön då han tjänade 950 00 dollar den gångna säsongen.

Branny is BACK!!



The #Sens have signed Brannstrom to a one-year contract for the 2023-23 season.#GoSensGo pic.twitter.com/6GkgKE1TmY