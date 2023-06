ANNONS

Henrik Neubauer är klar för Västervik. Det bekräftar klubben i ett pressmeddelande.

– I Henrik får vi en kille som tävlar i varje situation och som aldrig ger upp, säger sportchefen Victor Öhman.

Henrik Neubauer är från Sverige och har gjort några strömatcher för Färjestad i SHL. Framför allt har han dock gjort en karriär i Österrike, där han spelat sedan 2017, förutom en säsong i HC Dalen. Han har både spelat i den österrikiska toppligan och i den så kallade “alpligan”, där han förra säsongen gjorde 43 poäng på 36 matcher för EK Zell am See och slog sig in i det österrikiska (!) VM-laget.

Nu är han klar för spel i hockeyallsvenska Västerviks IK.

– I Henrik får vi en kille som tävlar i varje situation och som aldrig ger upp. Han är en riktig tävlingsmänniska med en riktigt fin skridskoåkning och ett bra skott. Han spelade VM med Österrike och skötte sig väldigt bra. Henrik kommer att bli en väldigt nyttig pusselbit i vårt lagbygge och det kommer bli jättekul att se honom i de rödblåa färgerna, säger sportchefen Victor Öhman.

26-årige Neubauer har aldrig tidigare spelat i HockeyAllsvenskan.