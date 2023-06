Jesper Wallstedt stod för en stark debutsäsong i AHL vilket ledde till att han togs ut till Hockey-VM.

Nu står det klart att 20-åringen prisas i AHL genom att tas ut i ett All Star-lag med ligans bästa talanger.

Förra året lämnade Jesper Wallstedt Luleå och flög över till USA för att spela i Minnesotas farmarlag Iowa Wild.

Wallstedt imponerade sedan stort i AHL där han hade 90,8 i räddningsprocent, 2,68 GAA och höll en nolla på 38 matcher. Wallstedt blev även målskytt under AHL-säsongen. Det ledde till att han bland annat blev uttagen till AHL:s All Star-match samt prisades som ligans bästa målvakt för januari månad.

Nu kommer ytterligare en utmärkelse för Wallstedt som tar plats i ett All Star-lag med de bästa talangerna i AHL den senaste säsongen, och det är första gången som denna utmärkelse finns inom AHL.

Kriterierna för att komma med är att man måste vara 22 år eller yngre första dagen av grundserien, samt ha spelat åtminstone 36 grundseriematcher i AHL och färre än 30 matcher i NHL under föregående säsong. För målvakter; 23 år eller yngre, åtminstone 25 AHL-matcher och färre än 20 NHL-matcher.

All about the Prospects.⁠

⁠

The AHL has announced its inaugural AHL Top Prospects Team. @LVPhantoms@AmerksHockey@goicehogs@monstershockey@UticaComets@IAWild pic.twitter.com/ujccqhSZ4j