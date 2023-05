När "Pekka" togs ut till landslaget: "Hjärtat slog en volt i kroppen"

ANNONS

“Pekka” Lindmark är en av Sveriges största målvakter genom tiderna. I artikelserien “Bilden” berättas historien om när legendaren blev uttagen till Tre Kronor för första gången.

– Jag har nog varken förr eller senare varit så nervös som under bilresan den kvällen.

Peter Lindmark, VBM kallad av sina kompisar, alltså Världens bästa målvakt, vann VM-guld 1987 och 1991. Han var inte bara en skicklig målvakt utan också en mycket uppskattad lagkamrat. Han spelade sig in i folkets hjärtan via Tre Kronor, men just debuten med kronorna på bröstet blev lite speciellt.

En lördagskväll i september, tänkte Pekka och hans fru Rita öppna en flaska vin eftersom det var spelledigt med Timrå, men då ringde telefonen:

– (Skratt) Ja, den där kvällen minns jag väl. Det var ”Biffen” (Jan-Erik Nilsson) som ringde. Han sa åt mig att sätta mig i bilen åka till Örnsköldsvik där Tre Kronor under söndagen skulle spela landskamp mot Finland.

– Göran Högosta hade varit tvungen att resa hem. Jag var ju lite konfunderad varför jag skulle åka dit för att sitta reserv. Man kunde väl lika gärna ta någon från MoDo till det. Då berättade ”Biffen” att ”Fisken” (Bengt Ohlson) bestämt att jag skulle spela.

– Då slog hjärtat en volt i kroppen. Jag har nog varken förr eller senare varit så nervös som under bilresan den kvällen upp till Ö-vik.

Tre Kronor vann med 2-1 efter mål för Sverige av Per Lundqvist och Bengt Lundholm. ”Pekkas” insats i debuten och hans mycket fina insats i Izvestija-turneringen i Moskva samma år tog honom hela vägen till VM-spel i Göteborg, där Tre Kronor slutade på en silverplats efter Sovjet.

Storförlusten mot Sovjet: “Det var passning, passning, passning.”

– Det var ju mycket stort eftersom det var mitt första VM. Det var även många som undrade hur ”Fisken” kunde ta ut mig till ett VM på hemmaplan fast jag bara spelade i division 1.

– Tanken var väl att jag och Christer Abris skulle dela på målvaktsjobbet, men han gjorde illa fingret så jag blev förstamålvakt och det flöt ju på ganska bra. (Lindmark valdes till VM:s bästa målvakt och tilldelades Guldpucken).

Du fick även uppleva att förlora med 13-1 mot Sovjet.

– Haha! Ja, det är ju inte alla som fått vara med om det. Det stod väl 0-0 efter första perioden, men efter den andra låg vi under med 6-0. I pausen inför tredje perioden kom ”Fisken” och sa att man skulle vila mig eftersom vi hade en viktig match om silvret mot Kanada några dagar efteråt.

– Reino Sundberg fick hoppa in och det blev ytterligare sju mål i baken i den perioden och då tyckte jag verkligen synd om Reino. Det var ju inte på något vis hans fel att siffrorna blev så stora.

Reino Sundberg:

– Det stod 6-0 när jag hoppade in. Sedan blev det sju bakåt i sista perioden. För att se det positiva brukar jag säga att jag var inne på ett framåt (skratt). Solen gick trots allt upp dagen efter också, men det var tufft. Speciellt eftersom jag inte hade fått någon träning också.

– Just ryssarna sköt nästan aldrig innan dom hade öppet mål och alla motståndarna var borta. Det var passning, passning, passning... Sedan sköt dom då det var 110 procents chans att göra mål. Så kändes det i alla fall på den tiden.

