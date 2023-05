Petr Klima var en av de första tjeckiska spelarna i NHL och vann Stanley Cup med Edmonton Oilers 1990.

Men nu har den tidigare stjärnan gått bort – Klima blev 58 år gammal.

När Petr Klima flyttade från dåvarande Tjeckoslovakien till Detroit Red Wings 1985 var han då en av de första tjeckiska spelarna att ta steget över till NHL. Han blev också en stjärna i NHL samt en ikon inom Edmonton Oilers.

Under torsdagen somnade dock Klima in – 58 år gammal.

Petr Klima blev en tongivande spelare i Detroit men det var sedan när han flyttade till Edmonton 1989 som Klima verkligen blommade ut till att få ikonstatus. Han blev Stanley Cup-mästare med Oilers redan under sin första säsong i klubben 1989/90 och sköt då också ett av de mest ikoniska målet i klubbens historia.

Den första finalmatchen mellan Edmonton och Boston Bruins gick till en tredje övertidsperiod och där blev det Petr Klima som klev fram och sköt det avgörande målet för att se till att Oilers tog ledningen med 1-0 i matcher. De vann sedan också finalserien och fick lyfta Stanley Cup.

Here's Petr's triple-OT goal vs. Boston that helped the #Oilers capture the 1990 Stanley Cup. pic.twitter.com/bcZ2qS8YT1