Han spelade bara 18 matcher i grundserien - men har nu fått iklä sig rollen som förstemålvakt i slutspelet. Och som han gjort det! I natt höll Akira Schmid sin första slutspelsnolla, när New Jersey besegrade Rangers med 4-0.

– Jag kan inte ge killarna tillräckligt mycket beröm, säger han ödmjukt.

För bara någon vecka sedan såg New York Rangers ut att få en bekväm resa till andrarundan. De vann de första två matcherna stort och fick med sig 10-2 i målskillnad från de två matcherna. Då valde New Jersey att plocka bort den givna förstemålvakten Vitek Vanecek och ersätta honom med den betydligt mer oprövade Akira Schmid. Det har sannerligen visat sig vara ett succédrag.

Devils vann match tre med 2-1 efter förlängning, de vann match fyra med 3-1 och i natt tog de sin tredje raka seger efter att ha kört över Rangers med 4-0. Efter tio insläppta på två matcher har man nu släppt in två mål på tre matcher - och fullständigt stängt ned New York Rangers stjärnspelare.

Schweizaren Akira Schmid stod bara 18 matcher i grundserien, men har nu klivit fram som New Jerseys förstemålvakt - och har blivit ett spöke för Rangers. I natt räddade 22-åringen 23 av 23 skott.

– Killarna har spelat fenomenalt framför mig. Jag har inte så mycket att göra. Jag kan inte ge killarna tillräckligt med beröm. De blockade mycket skott, stod i skottlinjen och lät inte pucken komma fram till mig, säger Schmid enligt nhl.com.

Hyllas av Rangerscoachen

Nu är det helt plötsligt fördel New Jersey, som i nästa match kan säkra avancemang till andrarundan och därmed krossa storsatsande New York Rangers Stanley Cup-dröm.

– Jersey spelade en grym match, deras bästa i den här serien. Vi hade trafik framför kassen, men deras målvakt spelade väldigt bra för dem. I tycker Schmid var väldigt bra, säger New York Rangers coach Gerard Gallant.

Det här var första gången en Devilsmålvakt höll nollan i en slutspelsmatch sedan 2012. Då var det Martin Brodeur som lyckades med bedriften.

New Jersey - New York Rangers 4-0

New Jersey: Erik Haula x2, Ondrej Palat, Dawson Mercer

Rangers: