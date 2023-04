ANNONS

MoDo missade chansen att säkra platsen i SHL redan idag. Efter matchen var lagkaptenen Emil Wahlberg djupt besviken på hur laget spelade.

– Vi ger ju bort fem mål. Det är ganska enkelt, säger han till hockeysverige.se.

– Vi har inte huvudet med oss, säger tränaren Mattias Karlin i C More.

ÖRNSKÖLDSVIK (HOCKEYSVERIGE.SE)

MoDo hade idag chansen att, efter sju långa år i HockeyAllsvenskan, säkra en plats i högstaligan igen. Men det blev en 6-4-förlust i hemmamatchen mot Djurgården, och serien vänder nu tillbaka ner till Hockey för en match på fredag kväll.

Det var framför allt flera individuella misstag som sänkte laget. Experten Harald Lückner var kritisk till lagets agerande, i C More.

– Att man inte kan slå en pass på bladet längre i MoDo, det är ju bara nerver, menade han.

Lagkaptenen Emil Wahlberg kunde inte dölja sin besvikelse efter matchen.

– Vi ger ju bort fem mål. Det är ganska enkelt. Det hänger på det. Vi släpper in fem mål vi inte ska släppa in. Vi ger ju bort pucken, liksom. Något mål backcheckar vi inte hem på. Det håller inte.

Hur kan det bli så?

– Jadu… Jag vet faktiskt inte. Jag vet inte om det sitter i skallen eller något. Det är bra tryck där ute, men vi får inte energin som vi vill ha av det. Publiken gör ett fantastiskt jobb hela matchen, men…

– Jag tycker vi börjar matchen hyfsat. Sen får de sitt mål där, ganska enkelt. Vi gör väl 1-1 sen, va? Och sen får de ett mål till. Publiken fortsätter stötta oss hela tiden. Men vi bjuder på för mycket, helt enkelt.

“Vi måste gå ihop som lag”

Hur har anspänningen varit sedan i söndags, när det stod klart att ni kunde säkra det idag?

– Den har varit bra. Vi har haft bra träningar och hade en bra träning idag på morgonen. Det var inga problem alls, säger Wahlberg, som fortsätter med att säga att han inte kände någon skillnad inför den här matchen jämfört med en vanlig match.

– Nej, det tycker jag inte. Inte för mig.

Är det bara positivt? Eller kan man prata om att en match inte är som alla andra?

– Jag tror alla vet vad matchen har för betydelse. Det är upp till var och en. Vi måste gå ihop som ett lag. Vi kan inte fallera som vi gör idag. Vi bjuder ju på fem mål.

Hur ser du på att det blir en ny match på Hovet?

– Det är som det är. Vi tar inte till vara på matchen idag. Det blir att åka tillbaka dit. Det är bra tryck där nere också, men vi har vunnit där innan.

MoDo-tränaren: “Somnar in”

MoDo vann båda matcherna på Hovet, match tre och fyra i serien, och bara en av fem matcher i finalen har slutat med hemmaseger.

– Jag tycker vi ska klara av förväntningarna. Vi vill helst ha vår publik i ryggen.

MoDo-tränaren Mattias Karlin var i C More inne på samma spår som Wahlberg - att MoDo gav bort målen.

– Vi somnar in och har inte huvudet med oss. Djurgårdens första fyra mål är bara tavlor, alltihop. Det är lite tufft för de andra som är på banan när det blir så här stora individuella misstag. Då blir det jäkligt svårt att reparera. Vi fick en enorm uppförsbacke, vi satte oss inte i en bra sits.

– Jag tycker att vi tar många konstiga beslut, både med och utan puck.

Nu måste han försöka få sitt lag att ladda om till fredagens match.

– Vi måste gå in och ta med oss det vi hade på Hovet. Släppa ner axlarna och se det som en jäkla härlig utmaning. Det är det det handlar om.

