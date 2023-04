ANNONS

Kristoffer Ottosson var med senast det begav sig i HockeyAllsvenskan, för Djurgården. För hockeysverige.se ger Djurgårdsikonen sin syn på lagets säsong - och vad som talar för dem i jakten på en SHL-plats.

– Laget har blivit bättre och bättre under säsongen, menar han.

Djurgården har tydligt skakat av sig allt negativt som degraderingen till Hockeyallsvenskan har inneburit. Nu är jakten i full gång på att ta sig tillbaka till finrummet igen. I finalserien mot MoDo står det 1-1 i matcher. Dessutom vänder serien nu för Djurgårdens del hem till Hovet för två matcher.



Kristofer Ottosson debuterade i Djurgårdens A-lag 1994. Han gjorde sin sista match 2013. Under sin tid i klubben var han med om att vinna två SM-guld, men han var också med att spela en säsong i Hockeyallsvenskan. Att ha vetskapen om att hans Djurgården just nu spelar i Hockeyallsvenskan är…

– … en lite konstig känsla, berättar Kristofer Ottosson för hockeysverige.se och fortsätter:

–Det är inte första gången i nutid som Djurgården spelar i Hockeyallsvenskan. Jag var själv med förra gången.

– Förut var det ganska cementerat vilka lag som låg i SHL respektive allsvenskan eller som kunde byta plats. På senare tid har det blivit en liten förändring. HV71 har varit nere, Djurgården och nu även Brynäs. Det är en tuff bransch och det gäller att kunna ställa ett slagkraftigt lag på banan varje säsong, vilket inte är helt enkelt med tanke på den spelarflykt som finns och ekonomi som krävs.

– Såklart är det en konstig känsla för mig som är djurgårdare, men det är idag en större verklighet att nästan vilket lag som helst kan åka ur om man har en dålig säsong.

“Då kan det bli ännu tuffare”

Hur tror du spelarna upplevt att det mentala stålbadet har varit under säsongen?

– Det beror nog på vilken position du har som spelare. Om Djurgården är din klubb och den du vill verka i är det förutsättningsmässigt mycket bättre att vara i SHL än i Hockeyallsvenskan.

– För föreningen och alla som jobbar där är det enorma förändringar. Som spelare kan du hantera det på ett bättre sätt än om du är ansvarig för andra funktioner som drabbar på ett större sätt än själva spelandet.

– Nu tycker jag att Djurgården har lyckats samla ihop en grupp kärnspelare som känns mer som Djurgården. För dom tror jag det känns extra mycket att man vill ta laget tillbaka till SHL redan i år. Annars kanske det blir förändringar förutsättningsmässigt inför nästa säsong. Då kan det bli ännu tuffare.

– Jag tror det kan vara jättetufft för vissa spelare, men mindre tufft för andra. Däremot, föreningen i stort, sportchefer och dom som sitter på ekonomin där är det nog mycket som försiggår tankemässigt kring olika scenarion.

Marcus Krüger. Foto: Ronnie Rönnkvist.

Vad tror du en spelare och framför allt person som Marcus Krüger, men sin breda erfarenhet från VM-spel och två Stanley cup titlar, betyder för den här gruppen av spelare?

– Jättemycket. Nu har jag inte varit nära Krüger på ett antal år, men jag känner honom som en väldigt sund ledare som tar hand om alla och går i bräschen på alla sätt och vis när det gäller fys, kost och föredöme kring hur man ska vara och inte vara. Han beter sig inte annorlunda mot någon.

– Jag tror att han är jätte, jätteviktig, men tror jag även dom här andra killarna är som jag är lite bekant med, (Daniel) Brodin, (John) Norman, (Linus) Arnesson, nu kanske jag glömde någon… Det här är ödmjuka och super schyssta killar. Det är viktig ha sådana personer för en sådan här grupp.

“Viktigt att Djurgården kan vara den drivande klubben i Stockholm”

– Ja, det tror jag. Definitivt. Ja!

I kväll spelas alltså den tredje matchen i bäst av sju och så här långt är det helt jämt, 1-1.

– Lite som förväntat, att det skulle vara väldigt jämt och inte så mycket mål här i början. Kanske att det mjukas upp efter vägen och blir en lite öppnare hockey. Spelarna blir trötta och man lär kanna varandra lite bättre.

– Det kanske kan vara lite svårt att vara lika noggranna som inledningsvis och fortsättningen ska bli väldigt spännande. Jag tycker att det är fördel Djurgården. Laget har blivit bättre och bättre under säsongen och har många spelare tillgängliga, men också flera som kan bidra framåt och göra mål, vilket var ett problem inledningsvis. Det finns en bredd där och det är viktigt. Sedan får vi se vem som står i mål, om (Matt) Galajda kommer tillbaka.



Hur ser du på just målvaktsfrågan där lånet från Linköping, Jesper Myrenberg, gått in och storspelat då Matt Galajda och Carl Lindbom gått skadade?

– Det är häftigt. Målvakter är ett speciellt ämne. Det har hänt förut att någon fått komma in som inte var tänkt att spela, men tvingats att hoppa in, är jättebra och får ett genombrott. Det är ballt.

– Målvakter är speciella och kul för Djurgården att det har fungerat och inte att det varit någon som kommit och som man vet släpper in tre, fyra mål per match utan är någon att lita på.

Foto: Bildbyrån.

Vad talar för att Djurgården kommer ta sig igenom hela resan och ta steget tillbaka till SHL?

– Jag tänker då först på den uppåtgående trend Djurgården har haft sedan i slutet av serien. Spelare som är tillbaka. Det finns en bredd bland både dom som kan producera och spelare som kan göra det tuffa jobbet så man kan sprida ut det där litegrann.

– Djurgården har dom här viktiga pådrivarna som är ödmjuka och gör det här tråkiga jobbet utan att premieras för det. Då tänker jag framför allt på Krüger, men även Brodin med sitt fysiska spel och flera andra.

– Sedan har målvaktsspelet fungerat bra och kanske är det så att man har två bra alternativ där mot slutet.

– Jag ser Djurgården som drivande i stockholmshockeyn på många plan. SHL klarar sig jättebra utan Djurgården, men att klubben kan få ökade resurser hela vägen från ungdomssidan till juniorleden och vidare till seniorleden tror jag kan vara viktigt. Det för att Djurgården ska fortsätta ha dom ekonomiska resurserna.– Jag tycker att det är viktigt att Djurgården kan fortsätta vara den drivande klubben i Stockholm, avslutar Kristofer Ottosson.