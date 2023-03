ANNONS

VIK fortsätter att rensa i truppen efter jobbiga säsongen.

Nu meddelar klubben att både Sakari Salminen och Ludvig Jardeskog lämnar.

Västerås IK hade en floppsäsong sett till förväntningarna och sportchefen Niklas Johansson rensar därmed i truppen.

Sedan tidigare har redan David Göransson, Jesper Johansson, Emil Aronsson och Trevor Cheek fått lämna klubben. Nu meddelar Västerås även att ytterligare två spelare försvinner ur truppen.

På sin hemsida skriver VIK att både backen Ludvig Jardeskog och forwarden Sakari Salminen kommer att lämna när deras kontrakt nu löper ut.

Ludvig Jardeskog har spelat två säsonger i Västerås och varit en pjäs i försvaret med sina egenskaper som en defensiv back. Den här säsongen gjorde han 13 poäng på 47 matcher.

Sakari Salminen hämtades in till den här säsongen som en rutinerad spetsspelare. Finländaren lyckades dock inte motsvara förväntningarna och hade det tungt under långa perioder. Han lyfte sig dock under slutet av säsongen och landade totalt på 21 poäng på 47 matcher. Han var också Västerås bästa poängplockare under slutspelet med 1+5 på sju matcher.

Efter att dessa sex spelare lämnat så har Västerås fortfarande elva spelare med utgående kontrakt så man kan räkna med att ännu fler spelare kommer lämna klubben under lågsäsongen.

