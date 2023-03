ANNONS

En till vinst mot Södertälje skulle ge Mora avancemang till semifinal.

Då klev 18-årige Noah Steen fram och nätade - direkt i debuten.

– Jag fick lite blackout. Jag fattade ingenting, säger Noah Steen till C More.

Nästa norska talang att få chansen i Mora blev Noah Steen. En chans som han tog vara på direkt - trots att debuten kom i ett säsongsavgörande skede för sitt Mora.

Den 18-årige forwarden klev fram tidigt i det sjätte mötet med Södertälje och uppfyllde sin dröm.

En chanspunk mot mål letade sig in bakom Nikita Tolopilo till 1–0.

– Lite överraskande. Jag kommer runt och så försöker jag bara lägga den på ryggen på målvakten. Jag fick lite blackout. Jag fattade ingenting, säger Noah Steen till C More efter första perioden.

Huvudtränaren, Johan Hedbergs drag fick alltså utdelning direkt när laget går för den fjärde och avgörande vinsten i matchserien. Målet öppnade målskyttet i mötet och siffrorna höll i till periodpausen.

Steen är den senast av en lång rad juniorer som fått chansen i Moras A-lag denna säsong - och efter målet valde Steen även att hylla klubben för detta.

– Det är bara att kolla hur föreningen jobbar. De tar upp juniorer för att satsa på dem och ge dem chansen. Det är jättebra.

Efter knappa sex minuter av andra perioden kvitterade Södertälje genom Patrick Newell innan man kort därefter även tog ledningen.

Matchen pågår.

