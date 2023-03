Malmö tog ytterligare en seger mot Brynäs i kvalserien, men efter ett kontroversiellt mål.

Efter 4–3-matchen blev det ett hett diskussionsämne.

– Jag hoppas bara att de vet vad de gör, säger Brynästränaren Ove Molin till C More.

GÄVLE/STOCKOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Med 1.24 kvar på klockan skickade Adam Ollas Mattsson in det avgörande 4–3-målet mot Brynäs och utökade därmed Malmös ledning i matchserien till 3–0. Men det var inte helt klart huruvida målet skulle godkännas.

I samband med målet puttade nämligen Brynäsbacken David Sklenicka in Ponthus Westerholm i målgården vilket störde Anders Lindbäck från att göra en räddning. Det blev en situation som var direkt avgörande och ett hett ämne efter matchen.

– Det var min initiala bedömning, “okej, han puttar in honom”. Sen när man ser bilderna ovanför blir jag tveksam. Han försöker snedställa sin skridskor. Sen ramlar han in, är det medvetet eller omedvetet? Det var den jag började tvivla på. Sen är det ganska klantigt av Sklenicka att sätta sig i den situationen, säger experten Sanny Lindström i C More.

När Brynäs nye huvudtränare Ove Molin fick prata om det hela var det liknande tongångar.

– Jag hoppas bara att de vet vad de gör. Det brukar ofta bli rätt. På något vis tog dem den bedömningen att vi forcerar in honom och att han gör allt han kan för att inte hamna där. Det kanske jag inte kan hålla med om. Det är ett jobbigt mål, säger Molin till C More.

Malmös tränare Tomas Kollar trodde inte det skulle bli mål.

– Jag tror det är lättare att fria än fälla, sade han efter matchen.

– Men jag tycker det är lite liknande som (Hannes) Björninens mål (i match ett). Han blir också inputtad i målgården. Beteendet är samma, det är samma typ av situation.

“Anställda för att kunna det bättre än jag”

Efter matchen utvecklade Ove Molin sina tankar utanför Brynäs omklädningsrum.

– Jag vill inte att det…Det är fyra stycken i Stockholm och två domare som tittar på det. Att jag tycker något annat verkar vara hål i huvudet. Men jag ser vad jag ser. Vi kanske tycker olika, men det spelar ingen roll. Målet är dömt.

Trodde du att det skulle bli mål? Tomas Kollar trodde exempelvis inte det.

– Du ser själv. Men jag är hockeytränare, de (domarna) är anställda för att kunna det bättre än jag.

Trots förlusten var Molin nöjd med sitt lags insats.

– Vi gör en jävla bra match. Vi gör vår klart bästa match. Vi dominerar långa stunder och bör vinna. Vi ska spela på exakt samma sätt nere i Malmö. Då ska vi vända det här. Det är först till fyra matcher och det står inte fyra till dem än. Vi kommer göra allt vi kan och lite till för att försöka få matchbilden att se ut som den gjorde i dag. Då vinner vi, sade han i C More.

Vinner Malmö på tisdag spelar Brynäs i HockeyAllsvenskan nästa säsong.

