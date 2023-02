Samuel Erssons målvaktsspel hjälpte Philadelphia Flyers till en seger mot Calgary Flames under natten till tisdag, svensk tid. Detta efter att den svenske burväktaren stoppat 32 skott i 4–3-segern.

– Han gör allt vi kräver av honom, säger tränaren John Tortorella.

Samuel Ersson fortsätter att göra skillnad för Philadelphia Flyers när han får chansen mellan NHL-klubbens stolpar. I natt inkasserade han sin sjätte seger i sin sjunde NHL-match när Flyers bortabesegrade Calgary Flames med 4–3.

Ersson räddade 32 av 35 skott i matchen och rev ned beröm från Flyers huvudtränare John Tortorella efter segermatchen.

– Han var bra. Hans tidiga räddningar i matchen var väldigt viktiga. Han gjorde viktiga räddningar genom hela matchen, men de tidigare räddningarna gav oss möjligheten att ta en ledning, vilket var väldigt viktigt, säger Tortorella till NHL.com.

– Han kommer in och gör allt vi kräver av honom varje gång han spelar. Det är väldigt uppmuntrande. Inte bara på kort sikt, utan även på lång sikt.

Ersson står nu noterad för en räddningsprocent på 91,3 procent samt ett snitt på 2,56 insläppta mål per match efter sju spelade NHL-matcher med Flyers.

– Det är väldigt kul och speciellt. Jag försöker bara ta en plats i det här laget. Varje match är enormt stor för mig. Jag får verkligen fokusera på att ta en match i taget, säger Ersson.

Mikael Backlund noterades för ett mål och en assist i matchen för Calgary, medan Jacob Markström räddade 18 av 22 skott för Flames.

Calgary Flames – Philadelphia Flyers 3–4 (0–1, 1–2, 2–1)

Calgary: Mikael Backlund (12), Tyler Toffoli (23), Andrew Mangiapane (13).

Philadelphia: Travis Konecny (27), Nicolas Deslauriers (4), Tony DeAngelo (10), Wade Allison (8).

