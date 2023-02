Kalle Maalahti har varit en väldigt viktig spelare för moderklubben SaiPa som ligger sist i Liiga.

Men när möjligheten att flytta till HV71 dök upp så tvekade inte 31-åringen på att sticka utomlands för första gången.

– Direkt när jag höra om den här möjligheten så kände jag att det vore en häftig grej, berättar finländaren för hockeysverige.se.

JÖNKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har varit en annorlunda vecka för HV71:s nye back Kalle Maalahti.

Efter att ha spelat hemma i Finland hela sin karriär blev det förra veckan klart att han skulle packa sin väskor och korsa Östersjön för spel i SHL resten av säsongen. Han gjorde då sin första träning med HV i måndags, debuterade i tisdagens bortamatch mot Frölunda och under torsdagen så gjorde han hemmadebut i Husqvarna Garden.

Maalahti var då nästan mållös efter sin första hemmamatcher i HV71-tröjan.

– Det var en helt otrolig stämning här inne. Det var så högljutt och publiken sjöng hela tiden. Det var grymt, jag tror inte att jag har upplevt något sådant tidigare i min karriär. Det var fantastiskt, säger 31-åringen till hockeysverige.se efter 5-2-segern mot Färjestad:

– Jag tycker att vi spelade väldigt bra. Det var en bra match och en väldigt viktig seger för oss. Vi har spelat bra i båda veckans matcher. Jag hoppas vi kan fortsätta så här.

“Det är klart att det var blandade känslor”

För Kalle Maalahti har det varit några annorlunda dagar. Han har spelat hela sin säsong i SaiPa där han gjorde 16 poäng på 49 matcher för tabelljumbon. Han var då en av lagets viktigaste spelare med 22 minuters istid per match och är med på topp tio-listan över spelarna med mest istid i Liiga.

Plötsligt så dök det dock upp en möjlighet att flytta till SHL för spel i HV71. En möjlighet som han inte kunde nobba.

– Jag fick reda på det här på onsdagen (förra veckan) då jag först fick höra om den här möjligheten. Sedan tog det bara några dagar sedan var allt klart och jag var här på helgen sen. Det gick väldigt fort, säger han och fortsätter:

– Direkt när jag höra om den här möjligheten så kände jag att det vore en häftig grej. Jag är glad att vi kunde lösa detta. Det känns som en bra erfarenhet för mig och ett äventyr. Jag kommer ta med mig mycket av att spela här.

SaiPa är ju ändå din moderklubb, hur var det att lämna så mitt under säsongen?

– Självklart känns det lite konstigt och speciellt. Jag lider med laget där hemma och alla där för det är många bra killar där. Vi har inte haft en bra säsong och det är hockey liksom. Ibland är det så bara. Det är klart att det var blandade känslor att komma hit. Jag lider med mina lagkamrater som är kvar i SaiPa men samtidigt så är jag väldigt glad över att ha kommit hit.

Maalahti fick lämna moderklubben för att flytta till HV. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån

“Kunde knappt tro mina ögon att HV låg näst sist”

Kalle Maalahti har spelat hela sin karriär hemma i Finland med totalt 487 matcher i Liiga för SaiPa och Ilves.

Nu har han alltså flyttat utomlands för första gången men känner direkt att han har kommit in i hur det fungerar här i Sverige.

– Jag har känt mig väldigt välkommen här direkt från första början. Självklart så hjälper det att det är några killar från Finland här. De har snackat mycket med mig och hjälpt mig att passa in. Speciellt (Oliwer) Kaski har hjälpt mig mycket och vi skrev med varandra lite redan innan jag kom hit. Jag har spelat med Kaski i landslaget så vi kände varandra lite sedan tidigare tidigare. Sedan kände jag inte (Joonas) Nättinen eller (Joni) Ortio men jag har spelat mot dem i finska ligan. De har hjälpt mig väldigt mycket.

– Samtidigt så spelar det ingen roll var man kommer ifrån. Här i laget är det svenskar, finländare, en tjeck och flera nordamerikaner men alla är grymma killar. Det har bara varit kul att komma hit så här långt.

– Det var en väldigt positiv stämning i laget direkt när jag kom in i omklädningsrummet. Jag var lite förvånad när jag såg statistiken och var laget ligger i tabellen. Tittar man på truppen så är det jättebra spelare överallt och jag kunde knappt tro mina ögon att HV låg näst sist. Men jag tycker att vi har visat i de här två senaste matcherna att vi är bättre än vad tabellen visar.

Hittills har det blivit två matcher i HV71 för 31-åringen. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

“Roligare att spela här i SHL”

Hittills har 31-åringen hunnit spela två matcher i HV71. I debuten mot Frölunda spelade han 21:12 minuter och var +1. I hemmadebuten mot Färjestad spelade han 19:42 minuter och hade -2.

Hur tycker du att det har gått för dig?

– Jag tycker att jag spelade lite bättre i första matchen än vad det gjorde nu senast då kanske jag hade det lite tufft. Men just nu är det viktigaste att laget vinner matcher. Jag bryr mig inte om personlig statistik eller något sådant när jag är här utan jag försöker bara hjälpa laget att vinna.

Det är ju ett nytt land och en ny liga, hur har det varit i början?

– Jag tycker nog faktiskt att det har varit lite roligare att spela här. I tisdags var det över 10 000 fans på plats i Göteborg och här hemma var det utsålt. Stämningen på arenorna är helt otrolig och bättre än vad det är i Finland just nu. Det är riktigt kul att spela i den här ligan.

Det är inte helt klart var Kalle Maalahti ska spela nästa säsong. Foto: Carl Sandin/Bildbyrån

“Inte roligt för fansen när det säljs spelare”

Det är ganska ovanligt att flytta utomlands för första gången i sin karriär som 31-åring. Flytten till Sverige kändes helt enkelt rätt menar finländaren.

– Jag har funderat på att flytta utomlands tidigare men då kanske möjligheten inte har funnits eller att det inte funnits något lag att flytta till. Just nu kändes detta som det perfekta tillfället för mig. Vi har haft några tuffa säsonger i SaiPa och eftersom ligan är stängd så säljer bottenlagen av alla sina spelare.

Vad tycker du om det?

– Det är en bra chans för mig. Sedan är det såklart inte roligt för fansen när lagen börjar sälja sina spelare men det är vad det är. För egen del är jag bara glad att jag fick möjligheten att komma hit. Jag tvekade inte en sekund när jag fick förfrågan.

På pappret är Maalahti endast utlånad till HV71 från SaiPa som ligger sist i Liiga. Hans kontrakt med den finska klubben gäller sedan till 2026 men trots det menar backen att hans framtid inte är huggen i sten.

– Jag har kontrakt med SaiPa i tre år till men i de kommande två åren har jag en klausul som gör att jag kan flytta utanför Finland. Så helt ärligt så vet jag inte alls vad som händer nästa säsong.

– Men jag har inget fokus på det utan det viktigaste för mig just nu är att hjälpa HV71 att stanna kvar i SHL. Fortsätter vi spela så här kanske vi till och med kan gå till slutspel. Man vet aldrig liksom, avslutar Kalle Maalahti.

