Vancouver har inte längre någon lagkapten. Men om den borttrejdade kaptenen Bo Horvat får sin vilja igenom kommer Elias Pettersson bli nästa spelare med “C” på bröstet.

– Han skulle få min röst, och jag är säker på att han kommer få ett “C” på bröstet en dag, säger Horvat enligt nhl.com.

Natten till tisdag, svensk tid, I meddelade Vancouver Canucks att man trejdat bort sin poängstarke lagkapten Bo Horvat till New York Islanders i utbyte mot Anthony Beauvillier, Aatu Räty samt ett topp 12-skyddat förstarundeval i sommarens NHL-draft.

Vancouver står därmed utan lagkapten. Men om Bo Horvat får bestämma blir det Elias Pettersson som tar över lagkaptensrollen i Canucks.

– Han skulle få min röst, och jag är säker på att han kommer få ett “C” på bröstet en dag. Om det blir så skulle jag bli väldigt glad för hans skull. Och han skulle givetvis bli en grymt bra kapten, säger Horvat enligt NHL.com.

Bo Horvat säger att han ser tydliga bevis på att Pettersson växt som person under åren i Canucks.

– Han har växt ännu mer i år, med sitt ledarskap på isen. Han har också börjat säga saker i omklädningsrummet. Jag kan inte säga nog bra saker om ‘Petey’ och hur han spelat den här säsongen, och utvecklata till att bli en jättebra ledare. Jag är säker på att han kommer ta en ännu större roll framöver.

“Leder med exempel”

Själv tar Pettersson, som kan bli Canucks tredje svenske kapten, lagkaptenssnacket med ro.

– Vad än laget vill ha från mig, kommer jag göra mitt bästa. Jag leder med exempel, och är inte den mest högljudda killen. Jag försöker leda med mitt spel på isen.

Både Horvat och Elias Pettersson är just nu på plats i Florida för att representera Vancouver och Pacific Division under All Star-helgen. Ja, Horvat är faktiskt på plats i egenskap av Vancouverspelare, trots att han trejdats till New York Islanders.

Bo Horvat blev 2019 Vancouvers första lagkapten sedan Henrik Sedin lade skridskorna på hyllan efter säsongen 17/18. Sedan tidigare har också Markus Näslund haft den rollen i Canucks.

Återblick från 2020: Pettersson mot Hedman