Fredrik Forsberg hade gått tolv raka matcher utan att göra mål.

Då klev han fram och satte den avgörande straffen i HV71:s 4-3-seger över Oskarshamn för att bryta måltorkan.

– Det har varit en tung tid – jag har varit grymt besviken på mig själv, säger Forsberg till hockeysverige.se.

HV71 är i stort behov av poäng just nu och under tisdagskvällen tog de två pinnar via en 4-3-seger mot Oskarshamn efter straffläggning. De tar sig därmed två poäng närmare lagen ovanför kvalstrecket.

Hjälte under matchen mot Oskarshamn blev Fredrik Forsberg som satte det avgörande straffmålet. Han bröt då en tolv matcher lång måltorka då han inte gjort mål i SHL sedan 3 december.

– Såklart var det väldigt skönt, för min del också, men främst för laget var det två grymt viktiga poäng, säger Forsberg till hockeysverige.se.

“Det har varit jobbigt”

Fredrik Forsberg leder HV71:s interna skytteliga med 13 mål den här säsongen men hade alltså inte gjort mål på över en och en halv månad samtidigt som laget haft en tung period.

Hur jobbigt har det varit under den här måltorkan? Är det mycket som sätter sig i huvudet?

– Ja, det är klart att det har varit jobbigt. Speciellt när vi har förlorat många av de matcherna. Om vi hade vunnit tolv raka och jag inte gjort ett mål så hade man gått härifrån skrattandes ändå. Nu har det varit en tung tid. Det är klart att man alltid vill hjälpa laget att vinna. Det är min roll (att göra mål) och det jag ska göra det här laget. Nu har jag inte lyckats göra mål och då har jag varit grymt besviken på mig själv. I dag fick jag sätta en i alla fall så förhoppningsvis kan jag bygga vidare på det.

För HV71 var det inte lagets bästa insats för säsongen men de visade ändå stundtals upp ett bra spel i 4-3-vinsten.

– Det var en okej match. När vi väl gör bra saker så styr vi spelet och kontrollerar matchen. Vi blir hårt straffade i andra perioden när de gör flera mål. I tredje går vi ut hårt och visar att vi ska ha poängen. Det känns väl rättvist med oavgjort och sedan var det kanske lite fördel oss så att vi var värda extrapoängen, men jag är ju lite färgad.

Framför allt offensiven har varit HV:s stora problem under formsvackan under vintern men i de senaste matcherna har anfallsspelet blivit bättre och de har skapat fler chanser, även om de fortfarande har lite problem med effektiviteten.

Vad är det som gör att ni är bättre offensivt nu?

– Jag tycker att hela spelet har blivit bättre. Om man skärper till defensiven lite så blir det bättre offensivt automatiskt. Alla fem gubbar är med hela tiden, tidigare har vi haft svårt att få igång något spel. Jag tycker att hela spelet har blivit bättre och då blir det ofta ett bättre anfallsspel också. Sedan har vi mycket chanser som vi inte gör mål på också, det har vi lite problem med. Men anfallsspelet har blivit bättre.

‘Challe-effekt’?: “Sprider bra energi”

Nyligen har HV71 också plockat in en ny assisterande tränare i form av Charles “Challe” Berglund. Han har ansvar för forwards och special teams, två områden som har sett bättre ut i de senaste matcherna.

Vad har det blivit för skillnad sedan Challe kom in?

– Det har väl mest kommit in lite energi. Han är en skön och skojig gubbe som går runt och sprider bra energi. Sedan är det klart att han hjälper Tommy (Samuelsson) och “Stille” (Fredrik Stillman) med detaljer också. Han har otroligt massa rutin och kommer med lite tips både i båset och i omklädningsrummet. Han kommer bidra med allt han kan och det känns bra.

Ni har nu en period med fyra raka hemmamatcher, hur viktigt är det att plocka poäng under de här matcherna?

– Det är grymt viktig. Det hade väl egentligen varit lika viktigt på bortaplan men man får lite av en boost av hemmapubliken och så. Det är en grymt viktig vecka nu, och nästa vecka också. Alla matcher som är kvar kommer vara viktiga för oss. Det är bara att borra ner huvudet och fortsätta vinna, avslutar Fredrik Forsberg.

