Det kryllar av svenska toppspelare ute i de europeiska ligorna och varje säsong är det ett antal som väljer att vända hem till Sverige.

Här synas därför 15 svenskar i Europa med utgående kontrakt – och vilka som kan hamna i SHL eller HockeyAllsvenskan till nästa säsong.

“Räkna med en hård budgivning bland SHL-klubbarna”

Återvänder han till Färjestad?

“Frölunda lär ligga väldigt nära till hands”

Kan vända hem till moderklubben.

Rasmussen inledde säsongen väldigt hett med åtta mål på de tio första matcherna den här säsongen och han fanns då med i toppen av skytteligan. Sedan dess har produktionen saktat ner en aning och han står just nu noterad för tio mål och 16 poäng på 24 matcher vilket är bra men inte toppen. I fjol gjorde han tio mål och 36 poäng på 51 matcher i Davos och just nu ser han ut att förbättra sin målnotering, men inte sin poängnotering.

Den 32-årige centern har en stor roll i Davos men det känns som att han ligger lite på gränsen till att stanna nere i Schweiz och då lär de flesta SHL-klubbarna ha intresse för Rasmussen. Om han vill flytta hem så kan Växjö vara ett bra alternativ då han har spelat i klubben tidigare samt vann SM-guld där 2018. Det har dock ryktats om att Örebro är tydligt intresserade av Tre Kronor-centern.

Klingberg är inne på sin sjunde (!) raka säsong i EV Zug, vilket är imponerande med tanke på importreglerna där. Men frågan är om inte detta är sista säsong i topplaget. 31-åringen har utgående kontrakt med klubben och ser också ut att gå mot sin sämsta säsong under tiden i Schweiz. Klingberg har haft problem med en skada vilket stoppade honom från spel med Tre Kronor tidigare under säsongen. Han har då bara gjort tolv poäng på 25 matcher, ett snitt som skulle ge 20 poäng på 42 matcher under resten av säsongen.

Det har redan varit snack om att Carl Klingberg förmodligen kommer att flytta hem till Sverige nästa säsong och han skulle förstärka vilket SHL-lag som helst och kunna vara en toppspelare. Frölunda lär ligga väldigt nära till hands för göteborgaren men räkna med att det kan bli en hård budgivning bland klubbarna för att få Klingbergs underskrift till 2023/24.

Många klubbar kommer vilja värva Carl Klingberg. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån

Efter flera år i KHL lämnade David Rundblad Ryssland efter att kriget i Ukraina startat. Han flyttade sedan till Kärpät i Finland och där har 32-åringen blivit en toppback. Han snittar över 21 minuters istid per match, mest i laget, och är en viktig tvåvägsback för Kärpät. Rundblad har då gjort 18 poäng på 40 matcher vilket är hyfsat då han ligger på en delad tiondeplats i backarnas poängliga.

Under flera års tid har det ryktats om en möjlig återkomst till Skellefteå för David Rundblad men han har blivit kvar utomlands gång på gång. Så som Rundblad har spelat för Kärpät borde han kunna ha gjort sig förtjänt av ett nytt avtal men om han vill vända hem lär Skellefteå vara heta på gröten.

”JDLR” vann SM-guld med Färjestad och flyttade sedan ner till Fribourg-Gottéron i Schweiz där han har gjort det riktigt bra. Han är glödhet för tillfället med tio poäng på sina sex senaste matcher. Över hela säsongen har de la Rose gjort tio mål och 17 poäng på 33 matcher, jämfört med de sex mål och 16 poäng som han gjorde på 47 matcher i SHL förra säsongen.

27-åringen från Arvika är en spelare som gör väldigt stor skillnad för vilket lag som helst med sitt tvåvägsspel och toppegenskaper i defensiven och boxplay. Han har dock nu även fått utdelning för offensiven och var även lysande när Tre Kronor spelade i Schweiz tidigare under säsongen.

Lämnade Färjestad för Schweiz förra året men nu ryktas det om att han kan lämna Schweiz efter bara ett år för att återvända till Färjestad igen.

Ser vi Jacob de la Rose i Färjestad igen? Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

Ahl gör sin tredje säsong i ICEHL och har spelat i en ny klubb samt ett nytt land varje säsong. Han har då också levererat på toppnivå i varje klubb. Först gjorde han 29 poäng på 34 matcher för slovakiska Bratislava Capitals följt av stor succé i tjeckiska Orli Znojmo med 36 poäng på 34 matcher. Den här säsongen har Filip Ahl gjort 28 poäng på 36 matcher för italienska Pustertal. Hans 13 mål gör också att han leder interna skytteligan hos Pustertal.

25-åringen har gjort tre riktigt bra säsonger i ICEHL och bör kunna välja och vraka bland lagen i ligan då flera klubbar säkerligen är intresserade av forwarden. Skulle han dock vilja återvända till Sverige skulle Filip Ahl vara en toppvärvning för en allsvensk klubb inför nästa säsong.

Rask lämnade NHL inför säsongen i höstas och flyttade då till Schweiz där han har gjort det okej. På 20 matcher i Fribourg-Gottéron har det blivit elva poäng men bara fyra mål. Det är väldigt höga krav på importspelare i Schweiz så frågan är om Rask har producerat tillräckligt bra för att anses vara en import som erbjuds kontrakt för att ta upp en av de platserna.

VM-guldvinnaren från 2017 har spelat över 500 matcher i världens bästa hockeyliga NHL och vore en toppförstärkning för ett SHL-lag som en spetsforward. 29-åringen har Leksand som moderklubb och vid en återkomst hem till Sverige lär Leksand ligga högt upp på listan. De lär dock få hård konkurrens från SHL-konkurrenterna om att landa Rasks signatur.

Victor Rask är tillbaka inom europeisk ishockey. Foto: Pascal Muller/Bildbyrån

Efter att ha lämnat Frölunda flyttade Rubin till Finland där han har gjort succé. 27-åringen har vaktat kassen i 36 av 40 matcher för Ässät den här säsongen och har en räddningsprocent på 92,1 samt 2,17 insläppta mål per match. Det gör att han är en av de bästa målvakterna i Liiga den här säsongen, det ska också nämnas att Ässät inte är det bästa laget i Liiga utan ligger åtta, mycket tack vare Rubins storspel.

Niklas Rubin är en målvakt som håller SHL-kvalitet och säkerligen göra hyfsat ifrån sig hos ett SHL-lag om han vill vända hem. Så som han har spelat lär dock Ässät vilja behålla målvakten och han borde ha intresse från flera olika håll om han stannar utomlands.

Det 36-åriga spelgeniet gick länge klubblös och ryktades vara aktuell för klubbar i Sverige men flyttade sedan i stället till Basel i schweiziska andraligan men där blev det bara fyra matcher innan han bytte klubb till Graz 99ers i Österrike. Veteranen har då gjort stor succé i ICEHL där han har varit en av ligans allra bästa spelare sedan han värvades. På 16 matcher har Olausson gjort 19 poäng och han ligger då tvåa i interna poängligan trots att han spelat cirka 20 matcher färre än övriga i laget. Olausson har då ett snitt på 1,19 poäng per match vilket är femte bäst i ICEHL.

Så länge playmakern är intresserad av att förlänga karriären så borde det finnas intresse för 36-åringen bland utländska klubbar. I höstas ryktades det om att Olaussons moderklubb Tingsryd ville värva hem centern. Kan den flytten bli verklighet till nästa säsong i stället?

Niklas Olausson imponerar i Österrike. Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån

Skrev ett tvåårskontrakt med EV Zug när han lämnade NHL och där har han varit en bra och producerande back som även fått spela i Tre Kronor. I fjol blev det 27 poäng på 50 matcher vilket gav en 15:e plats i backarnas poängliga och den här säsongen har han 20 poäng på 35 matcher och han ligger då återigen på 15:e plats. En spelskicklig back som har en stor roll hos Zug som blev mästare förra året.

Djoos bör ha en bra chans att få ett nytt kontrakt nere i Schweiz men än är inget klart än. Backen har själv tidigare sagt att han vill förlänga kontraktet och stanna i Zug men sedan dess har månaderna gått och parterna har inte kommit överens om en förlängning än. Om han blickar mot Sverige lär Brynäs göra allt de kan för att få hem den förre Stanley Cup-mästaren.

32-åringen lämnade svensk ishockey 2020 och har sedan dess varit en av de allra bästa målvakterna i den tyska ligan. Under sin första säsong vann han pris som DEL:s bästa målvakt, i fjol hade han också bra statistik och den här säsongen är han återigen på topp. Eriksson har en räddningsprocent på 93,0 samt 2,29 insläppta mål per match på 31 framträdanden hos Schwenninger Wild Wings. Han leder därmed målvaktsligan med bäst räddningsprocent av alla målvakter i ligan.

Det tvåårskontrakt som Joacim Eriksson skrev 2021 är nu på väg att löpa ut efter säsongen och det är oklart vad som händer med målvaktens framtid. Han verkar trivas väldigt bra i Tyskland och med tanke på sitt storspel lär både Schwenninger och övriga lag i DEL vara intresserade av Eriksson.

Joacim Eriksson har gjort stor succé i DEL. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Vände hem till Sverige förra säsongen och skrev då på för Timrå men blev inte den där succén som de nog hoppats på – även om han spelade en roll i att hålla laget kvar i SHL. Åberg flyttade sedan till Tjeckien där han inte heller lyckades så bra med endast tre mål och 13 poäng på 26 matcher. Han lämnade sedan också Mladá Boleslav och skrev på för Rapperswil i Schweiz resten av säsongen.

I Schweiz har Pontus Åberg fått en bra start med sju poäng på åtta matcher så här långt för topplaget. Fortsätter han producera på det sättet och kan hjälpa Rapperswil göra bra ifrån sig i slutspelet så borde han få ett nytt kontrakt nere i Schweiz.

”Hank the Tank” är inne på sin andra säsong i Vasa Sport. I fjol fick han en oväntad offensiv utdelning med 14 mål och 23 poäng vilket gjorde att han vann Vasas interna skytteliga. Den här säsongen har han inte haft samma produktion med sex mål och 13 poäng på 39 matcher så här långt. 32-åringen har dock inte sina främsta styrkor i offensiven då han är en ledare med bra tvåvägsegenskaper.

Kontraktet med Vasa Sport går ut och det är tveksamt om det blir en fortsättning. Eftersom Vasa inte ser ut att nå slutspel finns också möjligheten att klubben säljer honom redan under säsongen. Djurgården uppges då visa intresse för att värva tillbaka Henrik Eriksson den här säsongen. Det återstår att se om en övergång är möjlig.

Ser vi Henrik Eriksson i DIF snart igen? Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

Molin flyttade till den finska ligan inför säsongen och hade en lite långsam start i KooKoo med trög produktion. Den senaste tiden har han dock börjat komma igång mer och mer. Totalt har 29-åringen gjort nio mål och 22 poäng på 39 matcher så här långt.

För tillfället ligger Emil Molin trea i interna skytteligan och fyra i interna poängligan. Fortsätter han producera så lär han vara intressant för att erbjudas en kontraktsförlängning. Samtidigt hade forwarden varit en bra värvning för en svensk klubb om han är intresserad av att flytta hem igen.

Hampus Eriksson har tagit en häftig karriärsresa. Fostrad i Valbo och gjorde SHL-debut med Brynäs som junior men han flyttade sedan till USA där han spelade både junior- och collegehockey. Efter sex år i USA flyttade 26-åringen till Pioneers Vorarlberg i ICEHL där han gör sin första professionella hockeysäsong. Eriksson fick en grym start på tiden i Österrike men sedan har produktionen avtagit en smula. Han har dock gjort nio mål och 22 poäng på 32 matcher vilket gör att han leder interna poängligan.

Den storväxte forwarden har dock utgående kontrakt med den österrikiska klubben och det återstår att se var han landar nästa säsong. Om han är sugen på en flytt hem till Sverige lär han säkert kunna vara en bra värvning för en klubb i HockeyAllsvenskan.

En ung Hampus Eriksson i Brynäs. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

Gör sin andra säsong i Finland och har tagit steg framåt i sin utveckling. I fjol gjorde han tio poäng på 48 matcher men hittills har han gjort tio poäng på 34 matcher och är på väg att förbättra sin notering från fjolåret. Han är en bra spelare för topplaget Ilves och bidrar till att laget ligger trea då han har tredje bäst plus/minus i laget.

Lööf är fortfarande bara 20 år gammal och har fortfarande väldigt mycket hockey framför sig. JVM-backens kontrakt med Ilves går nu ut och var fortsätter då karriären? Hans ålder gör att han är utvecklingsbar och det är ofta populärt hos andra klubbar. Skulle säkert kunna ta en bra roll i HockeyAllsvenskan eller bli en breddback i SHL.

