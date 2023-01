Lara Stalder är en av SDHL:s absolut största stjärnor. Snart kan hon vara förlorad för Brynäs. Enligt schweiziska Luzerner Zeitung flyttar stjärnan hem till Zug nästa säsong.

Sedan sin ankomst till Sverige 2017 har Lara Stalder öst in 378 poäng på blott 180 SDHL-matcher med Linköping och Brynäs.

Snart kan den schweiziska storstjärnan vara förlorad för Gävlelaget. Enligt schweiziska Luzerner Zeitung står det redan nu klart att den 28-åriga Brynäsforwarden är klar för spel i Zug nästa säsong.

Ska vara muntligt överens

Zug, som är en storklubb på herrsidan i Schweiz, kommer till nästa säsong att starta upp ett damlag i den schweiziska andraligan. Enligt Luzerner Zeitung jobbar Stalder redan på deltid åt klubben och hon är nu muntligt överens med klubben att ansluta till nästa säsong.

Stalder har vunnit poängligan i SDHL de senaste tre säsongerna, där hon under fjolårssäsongen öste in 89 poäng (34+55) på 33 matcher och därmed slog nytt poängrekord för antal poäng under en säsong i SDHL.

Den här säsongen har Brynässtjärnan noterats för 37 poäng (11+26) på 21 matcher.

Hockeysverige.se söker Brynäs sportchef Erika Grahm för en kommentar.

