U18-landslaget tog revansch mot USA med en 2–1-vinst och säkrade en plats i JVM-finalen.

– Hela laget gör en ofantligt bra insats, säger SVT:s expert Maria Rooth.

Efter att Sverige inlett JVM med en 3–6-förlust mot USA har man övertygat och tagit sig hela vägen till en semifinal. Där skulle de få en chans till revansch. På andra sidan stod USA, återigen, men denna gång hade svenskorna Ebba Hedqvist tillbaka i laget, ett helt annat självförtroende och större delen av hallens 2122 åskådare på sin sida.

Trots en nervös avslutning och ett bortdömt 3–1-mål slutade det hela med en seger och en säkrad plats i JVM-finalen.

– Hela laget gör en ofantligt bra insats. De är okej med sina roller och gör det till hundra procent, säger experten Maria Rooth

Revancherade sig:“En gigant på isen”

Första perioden slutade trots detta med 1–0 till USA efter ett mål sent i perioden av Lucia DiGirolamo. Men Sverige hade sina chanser. Mira Jungåker skrinnade till ett friläge tidigt, men kunde inte förvalta chansen.

– jag tycker att vi startar riktigt riktigt bra, sen kommer USA in i matchen mer och mer. Sen är det synd att det blir lite slarv i kommunikation vid målet. Vi går ut med två bakom förlängde mållinjen och lämnar det öppet framför kasse, säger Jungåker till SVT.

– En gigant på isen, säger kommentatorn Chris Härenstam om Jungåker i SVT.

Den andra perioden blev än mer positiv för svensk del. Flera amerikanska utvisningar gav förbundskaptenen Andreas Karlsson och co. chansen att både kvittera och ta ledningen, vilket var precis det de gjorde.

Mira Jungåker revancherade sig för det missade friläget och satte 1–1 efter drygt fyra minuter av andra perioden. Utvisningarna för USA fortsatte sedan och Astrid Lindeberg fick in ledningsmålet endast ett fåtal minuter senare.

Hårt pressade i avslutningen: “Spelar på resultat”

I den tredje perioden började nervositeten ta sig in i det svenska laget. USA tog sig in i matchen och jagade en kvittering samtidigt som Sverige blev lite passiva i sitt spel. Speciellt i boxplay där de i mitten av perioden var millimeter från att släppa in 2–2-målet.

En retur sköts hårt i ribban, men USA firade och det krävdes en lång videogranskning innan domarna kom fram till att den inte varit över mållinjen.

– Det är starkt av USA som har haft övertaget under de senaste minuterna. Ska det här verkligen hålla? Det är ett renodlat försvarsinriktat Sverige som spelar på resultat, säger Chris Härenstam i SVT:s sändning.

Felicia Frank fick ingripa gång på gång, men USA såg inte ut att få hål på henne. Med drygt två minuter kvar att spela tog amerikanarna ut sin målvakt och spelade 6-mot-5 för att försöka utnyttja sitt spelövertag ytterligare.

USA:s finalsvit bruten

Istället såg det för en stund ut som att Sverige hade säkrat segern med 3–1 i tom bur. Hallbeck Bergeby fick pucken till sig på en kontring och placerade in den, men domaren hade blåst. Med några få centimeter hade hon skridskon på fel sida blålinjen och dömdes vara offside.

USA fick en sista chans att kvittera med 30 sekunder kvar, men lyckades inte. Klockan tickade och till slut var det ett faktum att USA missar final i JVM för första gången sedan turneringens start 2008.

– Vilken laginsats. Vi tävlar för varandra och offrar oss för varandra. En jäkla härlig glöd i laget Det är underbart. Nu gäller det att få i sig mat och börja ladda för final. Vi är inte färdiga, säger förbundskaptenen Andreas Karlsson till SVT.

Vinnaren mellan Finland och Kanada i kvällens andra semifinalmöte kommer avgöra finalmotståndet.

