Han blev övertidshjälte men samtidigt bov.

Efter morgonens anmälan kommer nu beskedet att Anton Rödin fälls för filmning.

“Den beskrivningen håller jag inte med om”, skriver Rödin i sitt försvar i pressmeddelandet.

Anton Rödin har tidigare under säsongen riktat hård kritik mot Luleås Brendan Shinnimin och menat att publiken inte ska behöva se fler filmingar.

– Jag tycker synd om publiken och domarna som behöver stå ut med den skiten, sade Rödin i C More.

I dag har stjärnan fått stå till svars för hur han under gårdagens övertidsseger mot Linköping förstärkt för att få ett numerärt överläge.

Nu kommer ett besked från disciplinnämnden.

32-åringen fälls för diving och får 5000 kronor i böter.

Nämnden skriver följande i ett pressmeddelande:

“Av filmsekvensen finner nämnden det utrett att Anton Rödin gjort sig skyldig till diving som påstås i anmälan. Nämnden anser att den är av sådan art att den bör leda till bestraffning i form av ett måttligt bötesstraff."

Situationen uppstod tidigt på övertiden och resulterade i ett numerärt överläge. Senare under förlängningen blev Rödin matchens stora hjälte när han satte 4–3 bakom Marcus Högberg.

“Benet förs helt naturligt bakåt”

I anmälningen som skickades in under morgonen skrev SHL:s situationsrum att “Rödins skridskor försvinner. Han lägger sig och speciellt det högra benet försvinner under honom, det som inte ens blir träffat. Detta för att skaffa sig fördelar under overtime”

I det svar som stjärnan fått lämna håller han inte alls med om det hela, utan menar att det är en helt naturlig rörelse.

“När jag går över blålinjen får jag en klubba över mitt vänstra ben, som är det benet jag ska sätta i näst för att ta mina skär, taggar i med tåspetsen och ramlar. Som det står i anmälan ”försvinner” mitt högra ben men den beskrivningen håller jag inte med om, då jag tar ett långt skär och det benet helt naturligt förs bakåt och släpper från isen när jag fullföljer mina skär."

I gefle Dagblad var Rödin däremot ångerfull över det hela och bad om ursäkt.

– Det hör inte till sporten och man får såklart skämmas. Det är bara att be om ursäkt, säger Rödin till tidningen.

TV: Lista: De hetaste målvakterna i Sverige

Matchrapporter: Seger för Brynäs efter avgörande i förlängningen mot Linköping Rögle vann hemma mot Brynäs Brynäs vände underläge och vann Antti Suomela i målform när Oskarshamn vann mot Brynäs Frölunda tog bonuspoängen hemma mot Brynäs