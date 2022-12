En av svensk hockeys absolut största hyllades ikväll av Frölunda.

Så var hyllningsceremonin i Scandinavium.

17 år efter att han lämnade klubben var Henrik Lundqvist ikväll tillbaka i Scandinavium för att hyllas av sin gamla hemmapublik. Detta inför SHL-mötet med Rögle. En klubb han var i tidigt i sin karriär.

Hyllningarna var många och fina under onsdagskvällen när några av de viktigaste profilerna, från den nu 40-årige Lundqvists karriär passade på att hylla honom.

Så här lät det när ordförande, brorsan, med flera fick chansen att säga några välvalda ord om ikonen.

– Vi ska hylla en karriär som började i Järpens IF i Jämtland/Härjedalen. Framgångarna har varit många, givetvis här, men framförallt i NHL. Landskamperna har varit många. OS-guldet 2006 minns vi alla med stor stolthet och naturligtvis VM-guldet 2017, sade Anders Larsson, ordförande för det svenska ishockeyförbundet, innan han och målvaktstränaren Stefan Ladhe lämnade över en tröja med numren 06 och 17 på i inledningen av ceremonin i C More.

– För elva år sedan var du här inne i Scandinavium med Rangers och spelade en träningsmatch då vi fick se dig live och uppvakta dig. Med stor stolthet får vi nu uppmärksamma dig på nytt här, det är vi otroligt tacksamma och glada för. Du är oerhört viktig för Frölunda och svensk hockey, säger Mats Grauers, ordförande i Frölunda innan Lundqvist fick ta emot en Frölunda-tröja med hans nummer 35 på ryggen.

“Varit frölundait i 30 år”

Därefter visades flera meddelanden på jumbotronen, däribland ett från Henkes tidigare fadder, Jörgen Jönsson.

– Våra vägar korsade tidigt i Ängelholm, Rögle BK:s ungdomsorganisation. Jag fick förmånen att vara fadder för ert hockeylag. Du stoppade puckarna även på den tiden. Sedan dess har du växt till dig. Du är en riktigt snygg grabb nu. Du är kung Henrik. Grattis till en fin karriär, säger Jörgen Jönsson i sitt meddelande i C Mores sändning.

Sedan tog brorsan, och lagkaptenen för Frölunda idag, Joel, över.

– Det var några år sedan. Nu står vi här igen, tillsammans på Scandinaviums is. Det var en av de vanliga frågorna man fick, förutom vilket schampo man använder, “kommer ni spela ihop i Frölunda igen?". Det blev inte så, men jag är oerhört stolt och glad över att stå här i dag och vara med under din hyllning. Vår gemensamma barndomsdröm, att spela för den här klubben blev sann. Det blev så mycket mer än så. Dina år i klubben är historiska.

Till slut var det Henriks tur att yttra sig.

– Det känns fantastiskt att stå här. Otroligt härligt att se och höra er igen. Scandinavium är en speciell plats för mig. Jag spelade i klubben i sju säsonger, men det känns som att jag varit frölundait i 30 år. Ni kommer alltid ha en otroligt stor plats i mitt hjärta, säger han.säger Henrik Lundqvist till publiken.

“Det blev perfekt”

Henrik Lundqvist vann SM-guld med Frölunda 2003 och 2005.

Så här sade Henke om det hela till hockeysverige.se inför kvällens hyllning:

– Starkaste guldminnet? Sista matchen, att få vinna på övertid och känna att jag var redo att ta nästa steg. Det är var jag känner som starkast.

– När vi vann första guldet stod jag inte sista matchen. Jag stod alla utom dom två sista eftersom jag blev sjuk så jag stod inte där ute på isen när guldet säkrades. Därför var det viktigt för mig att stå där då guldet säkrades 2005.

– Samtidigt visste jag att ett nytt äventyr väntade. Det var på gång redan innan den säsongen, men då kom lock-outen. Då valde jag att stanna hemma en säsong till. Så här i efterhand känner jag att det blev perfekt eftersom jag fick spela mot nio, tio NHL-målvakter som spelade i elitserien den säsongen. Att mäta mig mot dom och mentalt känna att jag var på deras nivå var jätteviktigt inför att jag skulle flytta över.

