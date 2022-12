Nathan MacKinnons skada har varit ett stort avbräck för Colorado Avalanche. Men nu tros superstjärnan kunna återvända till truppen inom snar framtid.

– Förhoppningsvis kan han vara tillbaka i laguppställningen mellan nu och nyår, säger huvudtränarnen Jared Bednar enligt NHL:s hemsida.

Det var i början av december som Nathan MacKinnon utgick skadad under en match mellan Colorado Avalanche och Philadelphia Flyers. Efter Colorados 3–4- förlust konstaterades det att lagets superstjärna förväntades missa de fyra kommande veckorna med en överkroppsskada.

Men nu tros den 27-årige forwarden kunna återvända till spel tidigare än förväntat.

– Vi måste se hur han kommer tillbaka från den här vilan. Han fortsätter träna. Förhoppningsvis kan han vara tillbaka i laguppställningen mellan nu och nyår, säger huvudtränaren Jared Bednar till den lokala radiokanalen Altitude 92,5 FM, enligt NHL.com.

“Tillbaka tidigare än vi trott”

Trots att Bednar inte kan ge några garantier, låter han optimistisk kring MacKinnons status.

– Hans skada är inte enkelt att ta sig igenom. Men jag är inte överraskad att han nog kommer vara tillbaka tidigare än vi trott.

Den assisterande kaptenen har under säsongen noterats för 34 poäng (8+26) under sina 23 inledande matcher. MacKinnon ligger därmed på en andraplats i den interna poängligan, som för nuvarandet leds av Mikko Rantanen med sina 42 poäng under 32 matcher.

