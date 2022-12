MoDo tangerar mäktiga rekordet: ”Man mår riktigt bra”

MoDo är rekordbra i Hockeyallsvenskan den här säsongen.

Under tisdagen tangerade klubben rekordet i Hockeyallsvenskan, då man inkasserade sin 16:e raka seger i mellandagsmötet med Västerås.

– Man mår riktigt bra, säger tvåmålsskytten Mikkel Aagaard till C More efter 4–1-segern.

Säsongen 2020/21 slog Timrå det hockeyallsvenska rekordet för flest segrar i rad när man radade upp 16 segrar. Nu har MoDo tangerat segerrekordet. Detta efter att laget under tisdagskvällen besegrat Västerås med 4–1 inför en kokande Hägglunds Arena i Örnsköldsvik.

– Man mår riktigt bra. Det känns helt fantastiskt att få vinna inför nästan fullsatt arena i kväll, säger tvåmålsskytten Mikkel Aagaard till C More.

MoDo dominerade matchbilden i den första perioden, vilket skottstatistiken på 8–1 i öppningsakten illustrerade, men fick nöja sig med en 1–0-ledning efter öppningsakten. Västerås kvitterade sedan matchen i mittperioden genom Daniel Gunnarsson, men halvvägs genom mittperioden såg Oscar Pettersson att återge ledningen till hemmalaget.

Kan slå rekordet på torsdag

I den tredje perioden kunde MoDo hålla undan och till slut vinna matchen med 4–1 efter två mål av Mikkel Aagaard, varav det andra i tom målbur.

– Vi dominerar största delen av matchen. Tyvärr har vi en period i matchen där vi inte får fram pucken på det sätt som vi pratat om. Västerås tar då över litegrann, men vi är snabba på att ta tillbaka matchen i tredje perioden, säger Aagaard.

MoDo har nu spelat ihop 71 poäng på 28 matcher, vilket innebär att laget endast tappat 13 poäng under hela säsongen. Laget leder Hockeyallsvenskan med 14 poäng före tvåan Djurgården. För Västerås innebär förlusten att laget ramlar ned till en elfteplats i den hockeyallsvenska tabellen.

På torsdag har MoDo chansen att slå rekordet, då man gästar Östersund.

– Det är klart att man har det i bakhuvudet. Det är kul så länge vi fortsätter med den här sviten, säger Aagaard.

MoDo – Västerås 4–1 (1–0, 1–1, 2–0)

MoDo: Mikkel Aagaard (2), David Bernhardt, Oscar Pettersson.

Västerås: Daniel Gunnarsson.

