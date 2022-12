Olle Lycksell har imponerat i AHL med 16 poäng på 16 matcher.

Nu belönas han därför genom att kallas upp till NHL av Philadelphia Flyers.

Samtidigt meddelar klubben att Tony DeAngelo tillfälligt lämnar truppen av personliga skäl.

Efter SHL-spel i Linköping, Färjestad och Växjö åkte Olle Lycksell över till Nordamerika för att försöka slå sig in i NHL hos Philadelphia Flyers.

Lycksell fick då NHL-debutera för Flyers direkt den 15 oktober då han fick nio minuters istid i en 3-2-seger över Vancouver Canucks.

Efter debuten flyttades sedan smålänningen ner till farmarlaget Lehigh Valley Phantoms och där har Olle Lycksell imponerat stort. Han har fått spela 16 matcher i AHL och har då producerat fem mål och 16 poäng. Lycksell är därmed tvåa i Phantoms interna poängliga.

Nu meddelar Philadelphia Flyers då att 23-åringen från Oskarshamn flyttas upp till NHL-laget.

Transaction: We have recalled forward Olle Lycksell from the @LVPhantoms (AHL). Defenseman Tony DeAngelo has been placed on Non-Roster status due to personal reasons. pic.twitter.com/Zrfla2u0wN

Samtidigt skriver Flyers även att backen Tony DeAngelo tillfälligt lämnar truppen av personliga skäl. Enligt Greg Wyshynski på ESPN ska DeAngelo åka för att vara med sin familj då hans mormor/farmor har gått bort.

Tony DeAngelo värvades till Philadelphia från Carolina Hurricanes inför årets säsong och har sedan gjort 14 poäng på 26 matcher den här säsongen.

DeAngelo posted this about his grandmother a few days ago on Instagram, FYI. He spoke about being really tight with his grandparents while with the Rangers: https://t.co/sIpKf0RBLT pic.twitter.com/HAGYvmgnAr